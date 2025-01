“Da squalifica immediata”. Il 23 gennaio Helena Prestes è rientrata nella casa del Grande Fratello grazie al ripescaggio, insieme ad altri tre concorrenti: Jessica Morlacchi, Iago Garcia ed Eva Grimaldi. Tuttavia, dopo appena due giorni di convivenza, Helena è già finita al centro di un nuovo caso. La segnalazione è partita dai social. Alcuni fan del GF hanno infatti notato un gesto da parte di Helena che potrebbe costarle una nuova eliminazione. E questa volta, per lei, la porta rossa potrebbe chiudersi per sempre.

Questa mossa della modella brasiliana andrebbe contro il regolamento del reality show di Canale 5, che vieta di portare informazioni dall’esterno, poiché tali notizie potrebbero condizionare il gioco. Due episodi simili erano già stati scoperti: uno riguardava Luca Calvani. Si è saputo che l’attore toscano aveva ricevuto un bigliettino da parte di Enzo Paolo Turchi, che lo avvisava di stare alla larga dal letto di Jessica. L’altro episodio riguarda invece il “cellulare-gate”, che aveva coinvolto Lorenzo Spolverato, accusato di aver controllato i profili social degli altri concorrenti durante il suo viaggio in Spagna.

Nel caso di Helena, si parla di un messaggio criptato per Javier Martinez, relativo a ciò che il pubblico pensa dei concorrenti. I due stavano parlando lungo il corridoio. A un certo punto Helena si alza e indica una scritta sulla lavagna appesa al muro, proprio davanti agli occhi di Javier: “Impero Shailenzo”. Dopo aver puntato il dito, Helena dice: “Neanche vicino”, e i due si sono messi a ridere.

Cosa voleva dire la modella? Un utente su X ha provato ha dare una spiegazione: “Guardate cosa indica Helena sulla lavagna. Dopo molteplici infrazioni, la misura è colma: ecco un altro caso al Grande Fratello. ‘Neanche vicino’, puntando il dito sulla scritta ‘Impero Shailenzo’: è un sottile riferimento di Helena alla ‘potenza’ dei fandom?”.

In sostanza, la modella avrebbe voluto far capire a Javier che il seguito social dei suoi due rivali, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, è meno forte di quanto si percepisca all’interno della Casa. I fan di Lollo e della ballerina di Striscia sono insorti immediatamente: “Informazioni dall’esterno non si possono dare (e per di più false)”.

🔴 Dopo molteplici effrazioni, la misura è colma ma già c'è un altro caso al #GrandeFratello.

"Neanche vicino" puntando il dito sulla scritta 'Impero shailenzo': è un sottilissimo richiamo di Helena sulla 'potenza' dei fandom? pic.twitter.com/PXfntXD35l — GF NEWS (@GF_news_) January 24, 2025

Secondo una parte del pubblico, si tratterebbe di una violazione grave. Se in passato Luca Calvani e Lorenzo Spolverato erano stati graziati, Alfonso Signorini aveva dichiarato che il GF non avrebbe più tollerato comportamenti di questo tipo. Vedremo nella puntata di lunedì 27 gennaio se verranno presi provvedimenti.