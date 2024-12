Lorenzo Spolverato è stato recentemente al centro di alcune voci che hanno suscitato curiosità e clamore. Qualche settimana fa, è stato messo davanti a un titolo pubblicato dal portale Tutto Uomini che cita, testuale: “Lorenzo del Grande Fratello è fidanzato con un guru della moda? Il segreto svelato”. Questo titolo ha scatenato una serie di speculazioni legate alla vita privata del giovane.

A dare il via a questa catena di indiscrezioni è stato Biagio D’Anelli, che ha rivelato dettagli intriganti su un presunto legame tra Lorenzo e un misterioso guru della moda. “Ho ascoltato il racconto di una persona che si è presentata al mio cospetto e mi ha rivelato un segreto che potrebbe far luce sulla questione ‘Helena e Lorenzo, il segreto nascosto’”, ha raccontato D’Anelli.

Lorenzo Spolverato del GF, la nuova bomba di gossip

“Pare che il buon vecchio e caro Lorenzo, e nella Milano da bere, nella Milano bella, si sa già da tempo, abbia una tenera amicizia con un uomo che è un guru della moda, un vate della moda internazionale. E Helena pare sia a conoscenza di tante sfaccettature, segreti e curiosità. Ho anche sentito l’audio di questa persona che dichiara ‘Prima o poi mi farò vivo’”.

Le voci non si fermano qui. Anche Jenny Urtis, intervistata da MowMag, ha contribuito a delineare ulteriori dettagli sul presunto legame. “Non conosco personalmente Spolverato, ma posso riferire, ambasciatore non porta pena, quello che si mormora a Milano… Che questo ‘guru della moda’ esista e che sia un collaboratore di Alviero Martini, un pezzo grosso del brand. Posso dire? Se così fosse, io ai miei tempi ho fatto di meglio (ride, ndr). È una voce molto insistente, ma a me Spolverato non sembra né gay né fluido, anzi! Certo, è anche evidente che abbia ambizioni nel mondo della moda. Essendo poi un bel ragazzo, magari sarà uscito a cena un paio di volte con questa persona e la gente avrà ingigantito la cosa. Magari…”.

Nonostante il clamore mediatico, Lorenzo Spolverato non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Le indiscrezioni continuano a rimbalzare tra i vari portali di gossip, alimentando curiosità e dibattiti. Quello che è certo è che il suo fascino e la sua presenza nel mondo della moda non passano inosservati, facendo di lui una figura sempre più interessante nel panorama televisivo italiano.