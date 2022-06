“Dall’Isola dei famosi al GF Vip”. Alfonso Signorini lo ‘scippa’ subito a Ilary Blasi: che colpaccio!

Anche se manca ancora qualche mese, si inizia già a parlare del cast della prossima edizione del GF Vip, la numero 7, che sarà condotto da Alfonso Signorini. In questi giorni si susseguono le indiscrezioni: una di queste è una certezza. Sonia Bruganelli sarà per la seconda volta di fila opinionista al fianco del conduttore. La conferma arriva da Chi Magazine, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip 7. La fonte, quindi, è a dir poco certa. Anche quest’anno Sonia Bruganelli sarà al GF Vip 7 nella veste di opinionista.

Alfonso Signorini ha anche smentito di aver contattato Giulia De Lellis. Il sito DavideMaggio ha infatti scritto che lei sarebbe stata proprio la nota influencer la prima scelta del conduttore Alfonso Signorini. Quest’ultimo pare che avesse deciso per la De Lellis ma dall’alto sarebbe arrivato uno stop e quindi Mediaset non ha concesso al presentatore questa opinionista.





Luca Di Carlo GF Vip 7, spunta il suo nome tra i possibili concorrenti

Altre indiscrezioni riguardano un possibile passaggio dall’Isola dei Famosi al GF Vip 7. Il nome sarebbe quello di Marco Cucolo, il fidanzato di Lory Del Santo, che ha partecipato in coppia con la showgirl al reality dei naufraghi. “Dopo questa esperienza, voglio stare tranquillo e in pace (ride, ndr) – ha detto a Fanpage -. Voglio stare sereno. Il Grande Fratello? Credo sia difficile a livello psicologico, mentale. Se all’Isola hai dei problemi con qualcuno, puoi andare dalla parte opposta della spiaggia, invece al GF sei obbligato a conviverci”.

Sempre a proposito di possibili partecipanti al GF Vip 7, il portale Biccy riporta una notizia diffusa da iGossip ha anticipato altri due papabili nomi che avrebbero sostenuto il provino. La prima è Antonella Ferrari, attrice di fiction e soap: “Noi di IGOSSIP.it vi possiamo svelare in anteprima ed esclusiva che la bravissima e stimatissima attrice Antonella Ferrari ha sostenuto i provini come concorrente del GF Vip 7. Per l’attrice di numerose serie tv e fiction di successo, tra cui CentoVetrine e Carabinieri, ci sono buone possibilità di vederla nella Casa più spiata e famosa d’Italia”.

Il secondo è quello di Luca Di Carlo, l’avvocato di Ilona Staller che negli ultimi tre mesi è stato spesso nello studio di Ilary Blasi: “Noi di IGOSSIP.it vi sveliamo che Alfonso Signorini sarebbe pronto a “rubare” ad Ilary Blasi il legale del compianto Michael Jackson, della famiglia di Pablo Escobar e di Ilona Staller, in arte Cicciolina”.

