GF Vip 7, tra i nuovi concorrenti molti nomi grossi. Gigliola Cinquetti, Federico Fashion Style. E ancora: Patrizia Groppelli (compagna di Alessandro Sallusti e opinionista di Barbara d’Urso), Asia Gianese, Max Felicitas, Antonino Spinalbese e Guendalina Tavassi, la presenza della quale è data per certa. “Mancano poco meno di tre mesi all’apertura della porta rossa e già stanno cominciando a circolare indiscrezioni su probabili nuovi inquilini che abiteranno tra le mura del loft di Cinecittà”, scrive il portale televisivo MondoTv24.



“Ma chi saranno i concorrenti che effettivamente il prossimo 19 settembre varcheranno l’uscio della Casa del GF Vip? Tramite nostre fonti possiamo comunicarvi il nome del primo concorrente ufficiale, si tratta di Guendalina Canessa. I nostri informatori ci hanno spoilerato che l’influencer avrebbe raggiunto l’accordo con la produzione. Abbiamo pertanto il primo nome certo, vi daremo notizia appena arriveranno altre comunicazioni su ulteriori nuovi inquilini”.





GF Vip 7, tra i nuovi concorrenti spunta Marco Cucolo



Nelle ultime ore sta circolando un’ipotesi che è allo stesso tempo suggestiva e inaspettata. Basta mettere insieme due nomi: Ida Platano, grande protagonista di Uomini e Donne, e Grande Fratello Vip. Pare che la dama bresciana possa essere una concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. Voci ancora tutte da confermare, dunque, sostengono che il conduttore stia corteggiando la dama per convincerla ad accettare una nuova esperienza tv. (Leggi anche “Vi abbiamo scoperto”. Lory Del Santo e Marco Cucolo, succede dopo la lite all’Isola dei Famosi)



C’è poi il nome di un ex isolano: Marco Cucolo. Il suo nome è stato accostato al programma. E ora ha deciso ci parlare. “Dopo questa esperienza, voglio stare tranquillo e in pace (ride, ndr). Voglio stare sereno. Il Grande Fratello? Credo sia difficile a livello psicologico, mentale. Se all’Isola hai dei problemi con qualcuno, puoi andare dalla parte opposta della spiaggia, invece al GF sei obbligato a conviverci”.



Quindi ha proseguito: “E poi nella casa rimetterei sui chili che ho perso. Non sono alla ricerca di un lavoro nel mondo dello spettacolo. Infatti, in questi anni non sono andato oltre qualche ospitata. Se capita, capita. Se non capita, fa niente”. La possibilità di vederlo alla corte di Alfonso Signorini è quindi tutt’altro che da escludere.

