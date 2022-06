“Maria è contraria”. Ida Platano, svolta vera. Ma a quanto pare non va proprio giù alla conduttrice di UeD

Nelle ultime ore sta circolando un’ipotesi che è allo stesso tempo suggestiva e inaspettata. Basta mettere insieme due nomi: Ida Platano, grande protagonista di Uomini e Donne, e Grande Fratello Vip. Pare che la dama bresciana possa essere una concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. Voci ancora tutte da confermare, dunque, sostengono che il conduttore stia corteggiando la dama per convincerla ad accettare una nuova esperienza tv.

Non sarebbe la prima volte che un personaggio noto di Uomini e Donne passi al Grande Fratello Vip. Nelle precedenti edizioni del reality era già accaduto ad Andrea Zelletta, Sophie Codegoni, Giulia De Lellis e Andrea Damante: si tratta di alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al reality Mediaset dopo aver esordito in tv nel dating-show di Maria De Filippi. Anche per questo motivo, prima di ogni nuova edizione si parla spesso di chi potrebbe varcare la soglia della porta rossa tra i protagonisti del format pomeridiano di Canale 5.





Ida Platano GF Vip 7 Alfonso Signorini la corteggia

In queste settimane, ad esempio, siti e riviste stanno facendo suggestive ipotesi sul probabile ingresso nel cast del GF di alcuni membri del parterre del Trono Over. Secondo NuovoTv, la rivista diretta da Riccardo Signoretti, Gemma Galgani e Giorgio Manetti sarebbero in lizza per il ruolo di concorrenti del reality-show. Si tratterebbe di un colpaccio da parte di Alfonso Signorini poiché si parla di due volti notissimi di Uomini e Donne. Tuttavia ci ha pensato la pagina Instagram The Pipol Tv a smentire: “Gemma Galgani resterà a Uomini e donne. Giorgio non è previsto in nessun reality”, si legge.

Nel frattempo continua a circolare la notizia che vuole Ida Platano nella casa del GF Vip 7, che debutterà il 19 settembre su Canale 5. La dama del Trono Over, dunque, in queste ore è stata inserita nell’elenco dei possibili vipponi del reality-show Mediaset. Come scrive Blasting News, i bene informati, però, fanno sapere che Maria De Filippi non sarebbe contenta di questa eventualità, anche perché la dama è la protagonista assoluta della versione senior del suo dating-show e la redazione vorrebbe ripartire proprio da lei.

Sempre Blasting News riporta che tra Ida Platano e Alfonso Signorini ci sarebbero stati già dei contatti telefonici (e una proposta piuttosto allettante che starebbe facendo vacillare la bresciana). Nulla è stato deciso e potrebbe accadere di tutto da qui all’inizio di entrambe le trasmissioni della rete del Biscione.

