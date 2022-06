GF Vip 7, tra i nuovi concorrenti anche una ex coppia di Uomini e Donne. Una notizia che arriva a stretto giro dalla conferma della prima concorrente ufficiale che, salvo repentini cambiamenti d’umore, entrerà nella casa di Cinecittà il prossimo 19 aprile. Parliamo di Guendalina Canessa. A dare la notizia era stato il sito MondoTv24. “Mancano poco meno di tre mesi all’apertura della porta rossa e già stanno cominciando a circolare indiscrezioni su probabili nuovi inquilini che abiteranno tra le mura del loft di Cinecittà”.



“Ma chi saranno i concorrenti che effettivamente il prossimo 19 settembre varcheranno l’uscio della Casa del GF Vip? Tramite nostre fonti possiamo comunicarvi il nome del primo concorrente ufficiale, si tratta di Guendalina Canessa. I nostri informatori ci hanno spoilerato che l’influencer avrebbe raggiunto l’accordo con la produzione. Abbiamo pertanto il primo nome certo, vi daremo notizia appena arriveranno altre comunicazioni su ulteriori nuovi inquilini”.





GF Vip 7, tra i nuovi concorrenti Gemma Galgani e Giorgio Manetti?



Ina mini bomba in confronto a quella che potrebbe verificarsi. Sembra infatti che Alfonso Signorini abbia messo gli occhi su una ex coppia di Uomini e Donne. E non una coppia qualunque. A superare la porta rossa sarebbero infatti Gemma Galgani e Giorgio Manetti. A dare la notizia è il settimanale Nuovo Tv. Un colpo, qualora venisse confermato, mica da poco. I rapporti tra i due infatti sono tutt’altro che idilliaci anzi, più volte si sono beccati a distanza.



L’ultimo episodio risale al botte e risposta sui ritocchini. “Sono un uomo tutto al naturale e il segreto sta nel DNA. Mangio sano, mi concedo un bicchiere di vino raramente e faccio una passeggiata al giorno. Le sue sono affermazioni stupide e non ho mai parlato male del nostro rapporto. Sta dando un’immagine penosa di sé stessa”. Aveva detto Giorgio Manetti a Nuovo Tv. (Leggi anche “In versione sexy”. UeD, bomba Gemma Galgani: vestaglia aperta e si fa vedere proprio così)



Rincarando poi la dose: “Lei ha tentato di screditarmi in ogni modo dicendo che avevo la dentiera, il parrucchino, e che le mie prestazioni fisiche non erano granché”. Parole durissime nei suoi riguardi, che non potevano non trovare una sua risposta piccata. La battaglia a distanza quindi prosegue da tempo, chi lo sa che non trovino soddisfazione al GF Vip 7.

