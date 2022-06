“La manda Gemma Galgani”. Clamoroso a UeD: giovane e bella, chi è la prossima tronista

Uomini e Donne, ancora novità dal fronte Gemma Galgani. A due settimane dalla chiusura stagionale del dating la dama continua a far parlare di sé. Ogni estate, quando il programma va in vacanza, le voci fioccano ma questa volta la novità nella vita sentimentale della regina del trono over la serve Witty tv. Il pubblico ricorderà bene che nelle ultime puntate si era presentato in studio per lei il cavaliere Giovanni.

“Sei una donna stupenda, favolosa e bellissima. Sono sicuro che ti porterò fuori da questo programma. Ovviamente se tu lo vuoi”, le aveva detto lui, agente investigativo di Caserta. E non si è visto in tv ma i due sono usciti. L’esterna, che si è svolta al tramonto, fuori dagli studi di UeD, è stata diffusa nei gironi scorsi e Gemma Galgani è sembrata interessata.



Quello che succederà non è dato sapere. Quello che invece è certo è che da 10 anni a questa parte sue vicende amorose, la sua voglia di cercare l’amore nello studio di Maria De Filippi tengono incollati allo schermo tantissimi telespettatori. Nonostante tanti tentativi e soprattutto nonostante la sua tenacia, la dama di Torino non riesce a trovare la sua anima gemella.





Uomini e Donne, la nipote di Gemma Galgani presto sul trono?



Il magazine Nuovo ha fatto sapere nei giorni scorsi che a “spingere Maria verso la rottamazione della Galgani sarebbe stata l’ennesima conoscenza della dama, finita con un nulla di fatto e con il solito piagnisteo. La pazienza di un tempo appare ormai agli sgoccioli…Mai come quest’anno Gemma ha faticato a trovare l’uomo e tutte le frequentazioni sono durate poco…”. (Leggi anche “Questione di tempo”. Ida Platano, non si parla d’altro: la dama di UeD non l’ha ancora saputo)



Le voci di un addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne sono state più volte smentite. A parlare era stato anche Lorenzo Pugnaloni, l’influencer che con il suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover riesce a dare sempre interessanti anticipazioni sul programma. “Nessun abbandono e ritirata per Gemma. Con molta probabilità la dama farà ancora parte di UeD nella prossima edizione! #news”, aveva scritto.



Mentre si fa strada un’ipotesi: quello che sul trono possa salire la nipote di Gemma: Carola. La dama torinese ha pubblicato una foto insieme a sua nipote Carola sul suo profilo Instagram, nel giorno della laurea di quest’ultima. I due sembrano molto felici e orgogliosi, e i followers di Gemma hanno subito notato la bellezza di Carola, tanto da chiedere alla conduttrice Maria De Filippi di farla partecipare a Uomini e Donne.

