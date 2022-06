GF Vip 7, Antonino Spinalbese nei giorni scorsi aveva parlato dei rumors che lo volevano vicino alla nuova edizione del programma guidato da Alfonso Signorini. Lo aveva fatto rilasciando un’intervista a RTL 102.5 nel programma Trends & Celebrities soffermandosi anche su altro: “Ho prodotto una linea di costumi da uomo che uscirà nei prossimi giorni. Ho cercato di fare una ricerca per quanto riguarda l’abbronzatura di ogni uomo. Ho trovato una fantasia per tutti coloro che si bruciano”.



Quindi sul GF Vip 7: “Mi vogliono rinchiudere nella casa, continuano a cercarmi. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Non la sto cercando la popolarità, anzi, ma anche quel punto di vista lì mi preoccupa devo essere sincero. Quindi vedremo, chi vivrà vedrà”. Secondo i ben informati l’ex compagno di Belen Rodriguez avrebbe raggiunto l’accordo.





GF Vip 7, Antonino Spinalbese alla corte di Alfonso Signorini



Anche se mancano circa tre mesi al debutto, i giornalisti riportano insistenti rumor sul sempre più probabile ingresso dell’ex parrucchiere nella casa più spiata d’Italia. L’ultima indiscrezione che è trapelata sul chiacchierato ex di Belen Rodriguez, fa sapere: “Antonino ha ceduto alle lusinghe del GF Vip”. Insomma, il bel ligure avrebbe messo da parte dubbi e perplessità e si sarebbe lasciato convincere da Alfonso Signorini ad intraprendere una nuova avventura, la prima per lui nel mondo dello spettacolo. (Leggi anche Toccati “così” e morirai di piacere: non fare la timida, la masturbazione è (tanta) gioia)



Per Antonino Spinalbese al GF Vip 7 non è l’unica news che sta girando. Del ragazzo si è parlato anche sotto il punto di vista sentimentale. Secondo quanto emerso, la nuova fidanzata è Helena Prestes, concorrente di Pechino Express 2022. Nata il 16 luglio 1990 a San Paulo, in Brasile, la modella è una ex giocatrice di basket e ha deciso di intraprendere la carriera di modella per aiutare la famiglia e avere una maggiore stabilità economica. Nel 2022 ha partecipato come concorrente di Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon.



Così mentre continuano a fioccare le indiscrezioni sui prossimi concorrenti. Tra i nomi spuntano Gigliola Cinquetti, Federico Fashion Style. E ancora: Patrizia Groppelli (compagna di Alessandro Sallusti e opinionista di Barbara d’Urso), Asia Gianese e Max Felicitas. Stando a quanto rivelato in anteprima da Tv Blog, il programma partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 19 settembre.

“Continuano a cercarmi”. Antonino Spinalbese, le ultime voci sono vere. E svela i dettagli