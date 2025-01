“Mi fa schifo”. Luca Calvani furioso durante l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 16 gennaio su Canale 5. La diretta è stata caratterizzata da numerosi scontri tra i concorrenti, con urla e tensioni che hanno infiammato gli animi. A inizio serata c’è stato un acceso confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. La fotomodella brasiliana è rientrata nella casa per chiarirsi con il giovane milanese, con cui aveva avuto un flirt, ma il faccia a faccia non ha prodotto risultati: i due si sono lasciati peggio di prima. Helena se n’è andata sbattendo la porta rossa in faccia a Lorenzo.

Successivamente, si è consumato un altro duello: da una parte Amanda Lecciso, dall’altra Jessica Morlacchi. La cantante dei Gazosa si è ritirata dal gioco, ma prima di andarsene ha lanciato dure accuse contro la cognata di Al Bano Carrisi, imputandole di non essere stata una vera amica nei momenti di bisogno. Alfonso Signorini, nella puntata di ieri sera, le ha messe faccia a faccia, ma le due ex coinquiline sono rimaste ferme sulle proprie posizioni.

“Mi sta facendo schifo”. Grande Fratello, alla fine Luca Calvani non ha retto

La situazione è degenerata quando il confronto è diventato a tre: il conduttore ha infatti convocato anche Luca Calvani, alleato di Amanda. Tra Luca e Jessica Morlacchi sono volate scintille vere e proprie. Era il loro secondo confronto, dopo quello avvenuto lunedì scorso, ma questa volta i toni sono stati ancora più aspri. Nella precedente occasione, Luca aveva subito le accuse di Jessica senza ribattere, mentre questa volta ha deciso di contrattaccare.

“Come mai vai in giro a dire che mi sono infilata nel tuo letto?”, ha incalzato la cantante. “Perché, geograficamente, ti sei infilata nel mio letto. Jessica, ma che fai? Stai lì a guardare tutti i post e le cose che dico?“, ha risposto l’attore. “No, sto lì a sentire le tue stupidaggini. Ti ricordi quando mi sei venuto vicino a tavola e mi hai detto: ‘Tu dormi con me’? Che vuol dire che mi sono infilata nel tuo letto? Non mi pare carino dirlo a una donna“, ha ribattuto Jessica.

“Mi fa schifo quello che stai facendo.

Tu sei fuori dal #grandefratello !

Hai rifiutato il giudizio del pubblico e vieni qui con le notizie da fuori!

NON MI PIACE!”



“Tesoro, abbiamo scherzato così per settimane”m ha spiegato Luca. “Non mi sono infilata nel tuo letto. Sei tu che ti sei infilato e poi mi hai chiesto di dormire insieme,” ha insistito la cantante. “Esatto, l’ho fatto perché eri una mia amica, ti volevo bene e volevo darti affetto. Mi fa schifo quello che stai facendo. Hai rifiutato il giudizio del pubblico e vieni qui con le notizie da fuori! Non mi piace”, ha tuonato l’attore. “Purtroppo le tue stupidaggini le sento e te le vengo a dire,” ha concluso Jessica. Poi Luca se ne è andato mentre Jessica ancora gli urlava dietro. DI sicuro non è finita qui.