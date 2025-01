Nella casa del Grande Fratello potrebbe nascere una nuova coppia. Infatti, Stefania Orlando sembrerebbe essere interessata parecchio ad un concorrente, col quale si è anche data un bacio. Ricordiamo che la conduttrice tv non è impegnata sentimentalmente, dopo la rottura avuta con l’ex marito Simone Gianlorenzi, anche se i due hanno mantenuto un buon rapporto.

E ora grazie al Grande Fratello Stefania Orlando potrebbe ritrovare la felicità perduta. Il bacio con questo concorrente ha fatto molto rumore e se ne sta parlando da diverse ore. Alfonso Signorini ha mostrato a tutti le immagini del momento intimo, avvenuto all’interno del confessionale.

Grande Fratello, Stefania Orlando e il bacio col concorrente

Anche se si trattava in particolare di un gioco organizzato dal Grande Fratello, Stefania ha ammesso di voler dare un bacio ad un concorrente. Se n’è andata in confessionale con lui e c’è stato questo scambio affettuoso. Ma non è finita qui, visto che il bacio è stato ripetuto anche in salotto, in piena diretta durante la puntata, sotto lo sguardo attento dei coinquilini.

Stefania si è baciata due volte con Javier e per molti lei starebbe perdendo la testa per il pallavolista. Un momento esilarante, che potrebbe ovviamente essere stato scaturito dal gioco, ma che per molti è un chiaro segnale del fatto che la Orlando abbia adocchiato l’argentino.

Capiremo nei prossimi giorni se ci saranno ulteriori avvicinamenti sospetti ta Stefania e Javier oppure se c’è solo del divertimento dietro quel bacio.