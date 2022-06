“Ma davvero?”. Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa, la scoperta dopo la fine di UeD

Lilli Pugliese, la voce circola veloce. La non-scelta di Luca Salatino lo avrebbe già riferito al pubblico di fan di UeD: diemnticare il tronista una sua priorità. Lo avrebbe iniziato a fare grazie al supporto delle sue più care amiche e pare esserci riuscita. Ma l’ex corteggiatrice sembra essere stata tirata in ballo al centro di un rumor decisamente stuzzicante.

Lilli Pugliese dopo Ued lo avrebbe affermato senza troppi giri di parole: “Dopo circa tre giorni, mi sono fatta coraggio e mi sono detta che era arrivato il momento di chiamare le amiche, uscire, divertirmi, ricominciare a disegnare e progettare un viaggio. E alla fine sono proprio le mie amiche e i progetti che mi stanno aiutando ad archiviare tutto quello che è successo”. (Lilli Pugliese, prossima tronista a UeD?).





Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa, la scoperta dopo UeD

Non è stata la sola, Lilli Pugliese, a rappresentare la non-scelta nel corso del trono di Luca. Anche un altro nome avrebbe abbandonato lo studio senza la sua tronista, ed è il caso di Andrea Della Cioppa. Stando ad alcuni rumor delle ultime ore il colpo di scena dopo UeD si fa interessante: i due ex corteggiatori mostrerebbero una certa complicità, proprio come sa fare una vera coppia.

Sarebbe stato Ilvicolodellenews a lanciare la notizia bomba. Tutto durante una diretta social organizzata da Uominiedonneclassicoeover, ovvero quando Lilli e Andrea Della Cioppa avrebbero dimostrato un certo feeling. Fan che non trattengono la curiosità di capire se la storia tra i due possa davvero concretizzarsi, o se si possa trattare solo di una genuina amicizia.

Nessuna conferma da un lato, ma neanche alcuna smentita. Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa sembrano preferire il silenzio in merito all’ipotesi del flirt. E anche il silenzio, per molti, potrebbe dirla lunga a riguardo. Si resta in attesa di maggiori dettagli. Se son rose…

