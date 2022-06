Barbara D’Urso, denuncia contro il femminicidio. La conduttrice televisiva, che si sta adesso godendo le vacanze dopo i duri mesi trascorsi a lavorare a Pomeriggio Cinque, è solita intervenire spesso su vicende attuali e in più occasioni ha lanciato veri e propri appelli nella speranza che le cose vadano sempre meglio. Basti pensare ad esempio al suo totale appoggio alla comunità Lgbt, espressa in molte circostanze. E anche ora ha toccato uno dei temi sicuramente più discussi in Italia.

Barbara D'Urso, denuncia contro femminicidio attraverso il social network Twitter.





Barbara D’Urso, denuncia contro il femminicidio: “Piaga molto grave”

Barbara D’Urso, denuncia contro il femminicidio da parte della donna, che ha condiviso su Twitter un articolo apparso sul sito del Corriere della Sera, che riportava alcune dichiarazioni del giudice Roia: “La donna che si separa unilateralmente rischia la vita”. E alla luce dei tanti episodi di violenza, scaturiti purtroppo in omicidi di genere, la presentatrice Mediaset ha deciso di non stare in silenzio e di lanciare un messaggio molto forte, che spera ovviamente che sarà raccolto da chi di dovere.

Queste le affermazioni di Barbara D’Urso sul femminicidio: “In una società civile è impossibile da tollerare. I femminicidi sono una delle piaghe più gravi che abbiamo il dovere di eliminare…Servono leggi certe e un deciso cambio di passo…Le donne che denunciano devono essere sempre ascoltate”. Parole molto dure, che hanno permesso anche agli utenti di fare importanti riflessioni. In tanti hanno ovviamente condiviso le sue considerazioni su un argomento purtroppo troppo drammatico.

In una società civile è impossibile da tollerare. I #femminicidi sono una delle piaghe più gravi che abbiamo il dovere di eliminare… Servono leggi certe e un deciso cambio di passo… Le donne che denunciano devono essere SEMPRE ascoltate. pic.twitter.com/A2LkEzMFj2 — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) June 16, 2022

Queste la reazioni di alcuni utenti dopo il post di Barbara D’Urso: “Bisogna far cambiare la forma mentis delle persone e cercare di adottare nuove misure di protezione per le donne colpite”, “Bisogna essere sempre ascoltate, ti mando un bacio Barbara”, “Grazie di lottare da sempre contro ogni forma di violenza sulle donne per fermare i femminicidi. Condivido ogni tua parola”, “Barbara, ci sono troppi femminicidi ancora”.

