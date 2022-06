Uomini e Donne, Lilli Pugliese prossima tronista? A parlare ci pensa lei. Smaltita la delusione per la mancata scelta da parte di Luca Salatino la corteggiatrice guarda al futuro. Luca che aveva argomentato la non scelta in maniera molto strutturata e dopo la quale Lilli era scoppiata in lacrime. Nel dettaglio aveva detto. “Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata”.



E ancora: “Ho conosciuto la parte più bella di te, una Lilli senza paure, che si è scrollata di dosso tutto quello che la teneva bloccata. Credo che tutto quello che c’è si è visto in questa ultima esterna” – dice il tronista visibilmente emozionato. Credo di aver trovato una donna con dei valori e tornassi indietro non cambierei niente”. Dopo la delusione si era parlato per Lilli di un possibile trono.





Uomini e Donne, Lilli Pugliese prossima tronista? La verità



Su Instagram, a chi le ha chiesto se accetterebbe il trono qualora glielo proponessero, Lilli però ha spiazzato tutti: “Mi avete fatto questa domanda venti mila, si ragazzi andrei però penso che mi avete conosciuto un po’ e avete visto che non sono molto adatta per il trono!”. Al momento non c’è stata alcuna proposta ufficiale da parte della redazione. Ma i ben informati spiegano come Maria De Filippi sarebbe già al lavoro.



La giovane romana ha parlato anche di alcuni aspetti più intimi del suo carattere e dei suoi progetti futuri. “Il mio miglior pregio è che so ascoltare le persone. Il mio peggior difetto e che delle volte faccio fatica ad esprimermi. Vorrei essere un po’ più tosta e meno sensibile così da non prendere più batoste nella mia vita in generale”.Ha svelato anche i suoi sogni nel cassetto: “Il primo è realizzarmi nell’ambito lavorativo come stilista/sarta. La seconda è creare una famiglia unita”.



Dopo la scelta di Luca, Lilli, non aveva nascosto la sua delusione per l’epilogo amaro del suo percorso: “Non nego che ho passato qualche giorno particolarmente difficile perché mi sono chiusa in me stessa, purtroppo quando sto male tendo a farlo. Probabilmente avevo sbagliato a credere che gli opposti si attraggono perché in molti casi i simili alla fine si capiscono meglio e credo sia per questo che tra me e lui è andata così”.

