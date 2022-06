Andrea Della Cioppa a Uomini e Donne è rimasto molto deluso per la scelta della tronista Veronica Rimondi. Nonostante lui avesse sempre manifestato grande interesse e grande voglia di iniziare qualcosa di importante con lei, la giovane ha preferito uscire dal programma in compagnia di Matteo Farnea col quale ora ha iniziato una relazione sentimentale. Ma per la ‘non scelta’ ci sarebbe adesso una possibile novità importante. E lo stesso ex corteggiatore ha fatto le prime ammissioni.

Andrea Della Cioppa, dopo Uomini e Donne, è stato intervistato da Uomini e Donne Magazine. Nel corso della sua intervista con il magazine del dating show, ha detto: “Fin dall’inizio ho capito che era più presa da Matteo. Bisogna vedere se l’idea corrisponde alla realtà fuori dal programma”. Poi però gli è stata posta una domanda diretta e la sua risposta è stata priva di equivoci. Una vera e propria apertura nei confronti dell’ex tronista: “Non mi sentirei oggi di chiuderle le porte qualora dovesse tornare”.





Andrea Della Cioppa di Uomini e Donne, futuro sul trono? Le sue parole

Adesso Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore a Uomini e Donne di Veronica Rimondi, sta già pensando al futuro. Dovrà necessariamente ricaricare le batterie per provare a trovare una possibile anima gemella. Ma ecco che a sorpresa sono uscite fuori delle voci molto interessanti, che lo proietterebbero ancora davanti alle telecamere. Ha rilasciato nelle ultime ore un’interessantissima intervista ai microfoni di MondoTv24 e non ha affatto chiuso le porte ad un nuovo incarico televisivo.

Queste le parole di Andrea Della Cioppa: “Ho voglia di innamorarmi. Inutile fare gli ipocriti, credo che il 99,9% dei ragazzi che partecipano a Uomini e Donne, se gli dovessero proporre un trono, accetterebbero. Anche io lo farei. Perché non dovrei accettare? E’ giusto che sia così, accetterei perché credo tantissimo al programma. Il programma è verissimo, bellissimo, io in due mesi ho vissuto emozioni che non provavo da tempo. Quindi ti dico di sì perché credo nel programma”, ha concluso.

Intanto, Ida Platano ha indirettamente confermato che dovrebbe restare a Uomini e Donne con un messaggio a Gemma Galgani sui social: “Anche se siamo distanti la nostra amicizia rimarrà qui…nel mio cuore. Sei la mia amica speciale, mi manchi. Mi manchi amica mia…sappilo!”. Poi ha taggato anche il profilo ufficiale di Uomini e Donne e ha aggiunto: “A prestissimo”.

