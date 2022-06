Ida Platano a Uomini e Donne anche in futuro? Questa la domanda più ricorrente che sta circolando in queste ore e adesso un gesto, compiuto proprio dalla dama, sembra aver chiarito definitivamente tutto. Una decisione che sarebbe dunque già stata presa. Certo, non è proprio un annuncio ufficiale, ma assomiglia tanto ad un indizio chiaro ed inequivocabile. In questa annata televisiva è successo davvero di tutto con Riccardo Guarnieri, con il quale le strade si sono separate nuovamente.

A proposito di Ida Platano e Uomini e Donne, in questi giorni è apparsa una Stories che tanti hanno interpretato come un ricordo amaro e nostalgico. Ha condiviso uno stralcio dell’intervista che ha rilasciato a Verissimo di recente e di sottofondo ha inserito la canzone “Fai rumore” di Diodato la canzone sulle note della quale lei e Riccardo si sono innamorati. Quindi, il pensiero nei confronti del cavaliere pugliese ci sarebbe eccome. Ma vediamo adesso cosa ha fatto nelle ultime ore.





Ida Platano a Uomini e Donne, l’indizio sul futuro

Ida Platano a Uomini e Donne anche in futuro è ciò che temono di non vedere i telespettatori del programma di Canale 5, infatti dopo la fallimentare nuova frequentazione con Riccardo Guarnieri si è sparsa la voce che avrebbe potuto rinunciare definitivamente a questa avventura nel piccolo schermo. Ora, però, ha pubblicato alcune stories sul suo profilo Instagram e ha riproposto dei filmati di lei e Gemma Galgani. E la scritta postata ha chiarito probabilmente tutti i dubbi.

Ida Platano ha pubblicato dei video ai tempi di Temptation Island con Gemma Galgani e ha scritto: “Anche se siamo distanti la nostra amicizia rimarrà qui…nel mio cuore. Sei la mia amica speciale, mi manchi. Mi manchi amica mia…sappilo!”. Poi ha taggato anche il profilo ufficiale di Uomini e Donne e ha aggiunto: “A prestissimo”. Proprio queste due parole finali hanno fatto immaginare un suo futuro ancora nel dating show. E in questo senso si smentirebbe anche l’addio della stessa Gemma.

Parlando di Uomini e Donne, la non scelta di Veronica Rimondi Andrea Della Cioppa ha fatto dichiarazioni importanti nelle scorse ore: “Fin dall’inizio ho capito che era più presa da Matteo. Bisogna vedere se l’idea corrisponde alla realtà fuori dal programma. Nel momento in cui Veronica Rimondi dovesse lasciarsi con Matteo Farnea, lui sarebbe disposto a riprovarci con lei? La risposta di Andrea Della Cioppa è molto chiara: “Non mi sentirei oggi di chiuderle le porte qualora dovesse tornare”.

“Alla fine ha ceduto”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la dama sorprende ancora UeD