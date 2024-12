Simona Branchetti sta attraversando un periodo di grande dolore, come raccontato dalla stessa conduttrice di Canale 5 in un commovente post sui social. “Mai avrei immaginato di dovervi raccontare una storia così, ma permettetemi di farlo perché mi tocca il cuore”, scrive Simona, che poi narra la vicenda di Martina Voce, figlia della sua cara amica Beatrice, accoltellata in queste ore a Oslo, dive abitava e lavorava in un fast food.

La ragazza ha 21 anni e “ora la sua vita passa attraverso quel respiratore a cui è attaccata dopo che un uomo ha tentato di reciderle la carotide”. “Martina è stata accoltellata, ridotta in fin di vita dall’ex che non si rassegnava alla fine della loro relazione. Venerdì è entrato nel fast food dove lavorava ad Oslo e ha tentato di ammazzarla”.





Simona Branchetti, un disperato appello: “Hanno accoltellato la figlia della mia migliore amica”

“È salva per un soffio, grazie all’intervento di un amico che si è ferito per riuscire a bloccare la furia cieca di questo ragazzo che si stava accanendo su di lei e dei sanitari norvegesi intervenuti con una tempestività incredibile”, ha scritto la giornalista. L’uomo si è presentato a sorpresa nel fast food in cui lavorava la giovane e dopo una breve discussione le si è avventato contro con un coltello infliggendole una trentina di coltellate. La ragazza, Martina Voce, di 21 anni è in gravi condizioni.

“L’ennesima spia che tra i giovani come tra gli adulti di questo tempo scorre qualcosa di malsano che corrode le anime e mette in pericolo le nostre esistenze. Martina rischiava di essere morta”, continua. “Qualcosa di profondo si è rotto negli equilibri tra uomo e donna e non possiamo più far finta che non sia un problema che riguarda tutti e in cui tutti siamo chiamati a fare la nostra parte”, conclude la giornalista, volto di Morning news, lo show mattutino di Canale 5.

Un colpo, in particolare, ha raggiunto Martina alla giugulare. Altre due persone, compreso l’assalitore, sono rimaste ferite perché alcuni colleghi della ragazza fiorentina sono intervenuti per fermare il giovane. “Mia figlia è ancora a rischio vita ma sono molto fiduciosi”, dice il padre della ragazza, Carlo Voce. Martina è stata operata e si trova in rianimazione, in coma farmacologico.