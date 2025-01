A La Volta Buona di Caterina Balivo, tra un gossip e un video del Festival di Sanremo che si per la cronaca si fa sempre più vicino anche la figlia vip. La padrona di casa ha ospitato diversi volti dello spettacolo anche nella puntata di mercoledì 8 gennaio e a metà puntata ha accolto sul suo divano anche una coppia inedita: la conduttrice e la figlia, presentata proprio nel salotto tv di Rai1.

Come sorelle. Sono entrate insieme e a parte il colore di capelli la somiglianza è impressionante: entrambe bellissime e legatissime. Liala, questo il nome della ragazza 19enne, ha raccontato dei consigli di stile che dà spesso alla sua famosa mamma. Si veste quasi sempre male a suo dire e lei lo ammette.

La Volta Buona, la conduttrice presenta la figlia

Licia Colò, oggi splendida 62enne, ha avuto Liala a 41 anni: “Avevo paura semplicemente perché ero un po’ grandicella e tutti mi dicevano che avere un figlio a 41 anni era una cosa insomma abbastanza… che avrei osato e poi invece è nata e sono stata selvaggia tutta la vita. Ho continuato ad essere selvaggia non è cambiato tanto e sicuramente un po’ di assenza c’è stata con Liala però alla fine questa assenza di mamma era per lavoro e non per divertimento cioè bisogna lavorare”.

Laila confida invece che non ha sofferto la mancanza: “Per fortuna perché comunque ero sempre con mia nonna o comunque con persone che mi volevano e poi almeno con i nonni potevo mangiare davanti alla tv e sul divano”. Suo papà è Alessandro Antonino, che nel 2023 ha divorziato dalla madre. Ma i due sono rimasti amici e collaborano spesso insieme nel lavoro.

“Mia figlia mi critica in tutto”. Licia Colò ci presenta sua figlia Liala 😆 #LVB pic.twitter.com/QJk8boBrvI — La Volta Buona (@voltabuonarai) January 8, 2025

Laila si schiera dalla parte del papà, ama entrambi ma le brillano gli occhi per il padre che forse vede più fragile rispetto a mamma Licia che forse sembra non avere bisogno di niente e nessuno. Laila vive da sola, lavora per essere indipendente ma spesso ospita mamma Licia. La conduttrice va a casa della figlia perché è lei a cucinare, è lei che le fa portare a casa le cose pronte da congelare. Tutto merito della nonna napoletana. Non è la sua prima volta in tv ma era piccolissima, neonata, come mostra Caterina Balivo con un bellissimo filmato.