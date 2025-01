E alla fine Luca Calvani è stato eliminato dal Grande Fratello. Nell’ultima puntata andata in onda, quella di lunedì 27 gennaio, il pubblico ha deciso che l’attore toscano dovesse lasciare la casa. In realtà era nell’aria, lo dicevano molti sondaggi e lo stesso Luca non sembrava intenzionato a proseguire la sua avventura al reality di Canale 5 tanto che molti, anche poche ore prima della diretta, parlavano di ritiro.

Nessun abbandono spontaneo ma uscita decisa al televoto. Le polemiche però non sono mancate. Intanto perché sui social, proprio mentre andava in onda la puntata, sui social è apparso un messaggio inviato all’esperta di gossip Deianira Marzano da parte di una persona presente nello studio di Alfonso Signorini che parla proprio del concorrente eliminato.

GF, Lorenzo e Shaila “raccomandati”

“Ciao sono in studio al GF. È tutto uno s….o. L’eliminato entrerà in studio. E dopo farà rientro in casa. Ca… votiamo a fare se sanno già sta cosa“, recita il messaggio. Davvero Luca Calvani farà rientro in casa anche senza bonus? Oppure il messaggio si riferiva a qualcun altro? A proposito di bonus, un’altra questione ha sollevato un polverone.

Molti telespettatori, infatti, hanno notato che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nonostante fossero in nomination, non hanno fatto le valigie prima della puntata. Il motivo? Secondo alcuni lo hanno svelato loro stessi durante la diretta, quando Lorenzo si avvicinato all’orecchio della fidanzata.

Questo messaggio inviato ad una esperta di gossip ha dimostrato che forse quello che è stato detto in studio potrebbe essere che nel caso fosse stato uno con il bonus sarebbe rientrato. Pur pensando che niente è deciso dal pubblico#grandefratello https://t.co/Gc3lWBUqQ3 — Milù 🕉️ (@sunshinealllove) January 28, 2025

"Luca non ha il bonus, tu se esce hai il bonus"

CHE PRESA PER IL CULO, OVVIAMENTE IL PROTETTO LORENZO SA CHI HA IL BONUS #grandefratello pic.twitter.com/SIqmoQE3TE — b (@shadowbxnned) January 27, 2025

Ce loro sanno che hanno il bonus e per questo non hanno preparato le valigie!



MAMMA CHE SCHIF0 STI RACCOMANDATI #grandefratello #heleners #helevier pic.twitter.com/LvhTkiExtI — Christina🌊🪷🪽 (@Tanqueray__97) January 28, 2025

Tra una cosa e l’altra, il modello le ha sussurrato “Luca non ha il bonus, tu se esci hai il bonus“. Ma non erano top secret i destinatari del famoso bonus che permette di rientrare in gioco anche se eliminati? Ed ecco che, dopo questa rivelazione di Lorenzo, sui social sono piovute le accuse di essere raccomandati.