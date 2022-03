“Purtroppo non ci sarò”. La Pupa e il Secchione, bloccata la partecipazione del concorrente: il retroscena choc

A “La Pupa e il Secchione” il figlio segreto di un vip. Così titolavano i giornali qualche giorno fa in merito al programma che per la prima volta sarà condotto dall’immortale Barbara D’Urso. Immortale sì – e Carmelita farà gli scongiuri – ma ricordate quando l’estate scorsa sembrava proprio che Piersilvio Berlusconi ne avesse avuto abbastanza? Abbastanza del suo modo di fare tv, ovviamente, e quindi ridimensionamento, programmi cancellati, eccetera eccetera…

Però lei, invitata gentilmente ad uscire dalla porta sul retro, è rientrata dalla finestra. E così ecco che proprio a partire da questa sera, martedì 15 marzo, la D’Urso sarà protagonista con la nuova edizione dello show in cui si confrontano belle, anzi bellissime donne e genialoidi o giù di lì. In questo caso i riflettori sono tutti puntati su Lorenzo Orsini. Chi è? Beh sarebbe proprio lui, 22enne studente di Legge e rapper, il figlio segreto di cui sopra. “Vittorio Emanuele non lo avrebbe mai riconosciuto. Avrebbe fatto con la madre un accordo secondo il quale avrebbe visto il figlio fino all’età di 3 anni, cosa che avrebbe fatto”.

Ora, però, dopo tanto clamore, arriva il dietrofront. È lo stesso Lorenzo Orsini a dare l’annuncio sul proprio profilo Instagram con una storia. In cui leggiamo: “Vorrei fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti i partecipanti de La pupa e il Secchione. Per motivazioni personali non parteciperò a questa edizione”.





Come riportato da Today qualche giorno fa anche il Corriere di Bologna si era occupato di Lorenzo Orsini in vista della sua partecipazione a La Pupa e il Secchione. Si parlava di un “accordo legale che impedirebbe a Lorenzo di parlare pubblicamente della sua condizione familiare, ma che non gli impedirebbe, invece, di partecipare a programmi tv”.

Ma allora, come mai è tutto saltato? Perché Lorenzo Orsini ha pubblicato quel messaggio su Instagram? È tutta strategia? O realmente – e Realmente – qualcuno ha fatto capire al rapper che sarebbe meglio evitare una tale esposizione mediatica? Ah, saperlo. Per chi volesse togliersi ogni dubbio, comunque, l’appuntamento è alle 21 e 20 su Italia 1 con la prima puntata de “La Pupa e il Secchione”. Alla conduzione Barbara D’Urso. Salvo colpi di scena dell’ultima ora…