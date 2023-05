Katia Follesa pubblica video della figlia Agata e i commenti si sprecano. E c’è pure chi dice “Sembra Angelina Jolie“. Tutti conoscono l’attrice diventata famosa qualche anno fa a Zelig in coppia con Valeria Graci. Katia & Valeria hanno avuto un successo straordinario. Tra i loro cavalli di battaglia anche la parodia di Uomini e Donne accompagnate dall’irresistibile Claudio Bisio nei panni di un improbabile – manco troppo – tronista.

Successivamente, però, Katia Follesa e Valeria Graci hanno litigato (tipo Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia), ma la popolarità come le risate che ci hanno regalato sono rimaste. Recentemente sono anche tornate a far coppia nello show di Michelle Hunziker “Michelle Impossible”. Per quanto riguarda la vita privata Katia è fidanzata dal 2006 con il comico Angelo Pisani. Anche lui è stato componente di un duo attivo tra il 97 e il 2007, i Pali e Dispari assieme a Marco Silvestri. Angelo e Katia hanno avuto una figlia nel 2010. L’ultimo post Instagram della comica vede protagonista proprio lei, Agata.

Katia Follesa e il video della figlia Agata: “Sei una tamarra”

Agata balla al ritmo del tormentone che ci ha tormentato la tormentata estate del 2010 (e non solo quella) “Danza Kuduro”. La ragazza è in preda al demone della danza, non si ferma un istante. Sinuosa, gioiosa, indifferente a quello che succede intorno a lei, è uno spettacolo! Ma la mamma Katia Follesa non sembra pensarla allo stesso modo.

E infatti Katia commenta: “Danza Kuduro non lo accetto Aghi, avevamo appena ascoltato i Queen… sei una tamarra e anche un po’ chica mala, e trovo questo momento molto cringe! P.S. il Folletto non è adv,, me lo sono comprato con i miei soldi… era lì perché dovevo usarlo!”. Insomma, Katia Follesa non partecipa alla gioia della figlia Agata, anzi la critica pesantemente! Ma come si può? Ma non si fa! Verrebbe quasi da dirle: “Brava! Brava! Brava!“.

Il video, in ogni caso, ha ricevuto più di 70mila mi piace e i commenti si sono sprecati. C’è anche chi sottolinea che Agata assomiglia ad “Angelina Jolie da giovane“. Ed in effetti, facendo il confronto con la foto dell’attrice americana da giovane (qui sopra), il fan di Katia non si sbaglia. Poi chi già prevede per la giovane un futuro nel mondo dello spettacolo. Di sicuro tutti hanno notato un particolare: Agata è una meraviglia. C’è infatti chi dice: “Mamma mia quanto sta crescendo 😍 e che gnocca…ovviamente tutta la mamma…vero KATIA?”.

