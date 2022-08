Morto uno dei Trettré, il trio comico napoletano, composto da Gino Cogliandro, Mirko Setaro ed Edoardo Romano, attivo a cavallo degli anni ottanta e novanta e distintosi specialmente per la loro partecipazione al programma televisivo Drive In. I tre cominciarono presto a emergere sulla scena cabarettistica nazionale, fino al farsi ingaggiare in diversi programmi televisivi tra cui Il barattolo, Il ponte sulla Manica e Lo scatolone.

A partire dal 1983, poi, divennero una presenza quasi fissa del fortunato varietà televisivo Drive In, affiancando al contempo Paolo Villaggio nei programmi Un fantastico tragico venerdì e Che piacere averti qui, conquistando così una notevole fama presso il pubblico televisivo. A seguito della notorietà conseguita soprattutto con Drive In, I Trettré parteciparono quindi, come conduttori o protagonisti, in numerose altre trasmissioni televisive.





Hanno condotto o fatto parte dei cast di I-taliani, Cabaret per una notte (1988), Trisitors (1989), Raimondo e le altre (1991), Il TG delle vacanze (1991), Buona Domenica (dal 1991 al 1994), Il gioco delle coppie beach (1995), Caro bebè e Retromarsh!!! (1996). Oggi la televisione italiana perde un pezzo di storia e comicità con la scomparsa di Gino Cogliandro. A dare la notizia il conduttore radiofonico Gianni Simioli sul suo profilo social.

“Addio a Gino Cogliandro dei Trettré. Ripeto: a me, me pare ‘na strunzata, ma, purtroppo, non lo è. E ascolto a volume altissimo ‘Beach on the beach’ (loro tormentone, ndr)”, ha scritto. Quando il trio si è sciolto i tre hanno perseguito individualmente carriere in televisione ed a teatro. “Abbiamo deciso di fermarci all’apice della nostra carriera, dopo vent’anni di grandi successi in tv e al teatro. Ma non abbiamo mai litigato. Non ci divertivamo più”, ha ricordato Mirko in una intervista rilasciata a RTL102.5 News.

Mirko Setaro ha collaborato come autore a diversi programmi Mediaset, mentre Gino Cogliandro, dal 1997 al 2005, è stato uno degli inviati della trasmissione Forum e si è cimentato come commediografo realizzando spettacoli come “Otello ma non troppo”, “A volte se ne Vanno”, “Cavoli all’ananas” ed infine, nel 2007/2008, ha fatto parte del cast di Buona Domenica. Edoardo Romano ha invece realizzato una piccola parte nel film La rivincita di Natale con Diego Abatantuono.

