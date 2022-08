Lutto nel cinema, è morta l’attrice Virginia Patton Moss. La donna se n’è andata il 18 agosto per cause naturali, secondo il suo necrologio. Era meglio conosciuta per il suo ruolo nel classico film di Natale di Frank Capra “It’s a Wonderful Life”, in cui interpreta Ruth Dakin, che sposa Harry Bailey. È apparsa in quattro film dopo It’s a Wonderful Life, incluso Black Eagle, nel suo unico ruolo da protagonista. Ha recitato per un totale di sette anni prima di ritirarsi nel 1949, lo stesso anno in cui ha sposato Cruse Moss, per concentrarsi sulla sua vita fuori dallo schermo.

I due sono stati insieme fino alla morte di lui nel 2018. Lascia due figli, sette nipoti e tre pronipoti. Il ruolo di Moss in It’s a Wonderful Life l’ha seguita per molti anni ed è stata l’ultimo membro del cast adulto sopravvissuto del film. “Questo è davvero un film meraviglioso”, ha detto Moss dopo averlo visto durante una visione nel 2012 , secondo Patch.com. “Non lo vedevo da un po’. Mi vengono le lacrime agli occhi”.





Karolyn Grimes, che nel film interpretava la giovane figlia di George Bailey, Zuzu, ha scritto un bel necrologio su Facebook. Moss ha parlato con riverenza di Capra per tutta la vita. “Poiché era subito dopo la guerra, pensava che il mondo intero fosse nel caos… e voleva portare al mondo un messaggio di pace e coraggio e sollevare il morale”, ha detto al National Catholic Register nel 2013.

Ha anche notato che era l’unica attrice per cui lo stesso Capra aveva firmato per It’s a Wonderful Lifepoiché. Tutti gli altri infatti erano in prestito dagli studi; ha detto che questo l’ha resa “l’unica ragazza che abbia mai firmato in tutta la sua carriera”. Sebbene abbia smesso di recitare nel 1949, Moss non ha mai espresso rammarico per la sua decisione.

“Non riuscivo a vivere bene questo lavoro”, ha detto a Patch. “Non è quello che volevo. Volevo esattamente quello che sono. Ann Arbor, Michigan, un marito meraviglioso, bambini meravigliosi, una buona parte della comunità. Lavoro duro per la comunità”. Addio, allora.

