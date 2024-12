Jessica Morlacchi, attuale concorrente del Grande Fratello 2024 e nota cantante italiana, ha recentemente rivelato un legame di parentela con Elodie, una delle artiste più influenti del panorama musicale contemporaneo. Durante una conversazione informale nella Casa, Jessica ha confidato: “Lo sai che io ed Elodie siamo cugine di secondo grado? I nostri nonni erano fratelli”. Questa rivelazione ha sorpreso sia i coinquilini che il pubblico, poiché nessuna delle due artiste aveva precedentemente discusso pubblicamente di questo legame familiare.

Jessica ha condiviso ulteriori dettagli sul loro rapporto, ricordando di aver conosciuto Elodie quando aveva circa 17-18 anni, mentre Elodie era più giovane. Le due si sono incontrate, abbracciate e conosciute meglio, ma successivamente si sono perse di vista a causa del trasferimento di Elodie in Puglia. Jessica ha poi rivisto Elodie in televisione, notando il suo caratteristico look con i capelli rosa durante la partecipazione ad Amici.





Jessica Morlacchi: “Elodie me lo ha detto prima di entrare”

Prima dell’ingresso di Jessica nella Casa del Grande Fratello, Elodie le ha inviato un messaggio di incoraggiamento, augurandole buona fortuna per l’avventura nel reality. Jessica Morlacchi ha iniziato la sua carriera musicale come membro del gruppo “Gazosa”, noto per successi come “www.mipiacitu”. Dopo lo scioglimento della band, ha intrapreso una carriera solista, partecipando a vari programmi televisivi e collaborando con diversi artisti.

Elodie, dal canto suo, ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, affermandosi rapidamente come una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano, con brani di successo e partecipazioni al Festival di Sanremo.

Jessica: "Io ed Elodie siamo cugine di secondo grado".#GrandeFratello pic.twitter.com/br2NGSrMEw — Roberto Mallò (@robymallo) December 30, 2024

La rivelazione della parentela tra Jessica ed Elodie aggiunge una nuova dimensione alla percezione pubblica di entrambe le artiste, evidenziando come il talento musicale possa essere una caratteristica condivisa all’interno della loro famiglia. Resta da vedere se questo legame verrà ulteriormente esplorato durante il percorso di Jessica nel Grande Fratello e se emergeranno ulteriori dettagli sulla loro relazione familiare e professionale.

