Situazione allarmante al Grande Fratello a poche ore dall’arrivo del nuovo anno. Ma in casa non c’è affatto aria di festa in vista del Capodanno, dato che stanno scoppiando liti furibonde. Helena è stata la protagonista di entrambe le situazioni, infatti oltre a litigare con Ilaria delle Non è la Rai ha perso il controllo pure con Shaila al termine della puntata in diretta.

Il sito Biccy ha fatto una ricostruzione dell’accaduto, innanzitutto soffermandosi sulla prima frase di Helena detta a Zeudi, sempre riferendosi alla coinquilina del Grande Fratello Shaila: “Puoi dire a quella stro*** che io non ti uso e non uso i tuoi sentimenti?”. E la Gatta si è arrabbiata: “Lei è questa, vedete quanto è educata? Tiene il putrido dentro, ha finto di fare l’amica con me ma è interessata solo a Lorenzo. Non gliene frega niente di Javier e Zeudi, vuole Lorenzo e per questo ha avuto quella reazione, quando lui l’ha nominata”.

Leggi anche: “No ragazze, le mani addosso no”. Grande Fratello, la situazione degenera nel cuore della notte





Grande Fratello, lite tra Helena e Shaila: “Putt*** e schifosa”

Helena ha avuto una vera e propria crisi, infatti come si è ascoltato anche in un video postato sul social X ha urlato: “Sei una volgare, ho voglia di aggredirti. Sei una schifosa, putt***“. La sudamericana ha parlato in inglese e la ballerina ha esclamato: “Sono ignorante, non conosco l’inglese”. Poi la Prestes è andata in confessionale, con Shaila che ha poi parlato con Lorenzo.

Queste le parole di Shaila: “Dovevi metterle dei freni, lei ha fatto tutto questo perché vuole te, è ancora innamorata di te. Mi stava per dire che mi avrebbe voluto picchiare. Mi fa piacere però sapere che te non dimentichi tutta la sofferenza che ci ha causato. Detto questo, io mi fido di te, ma se vedo che ti accarezza la faccia e ti abbraccia”.

Infine, Shaila ha esclamato: “Oh, io vengo da Napoli. Sono cresciuta per strada pure io eh. Questa non è gelosia, è mancanza di rispetto. Non deve fare la carina con me in settimana, deve essere coerente”.