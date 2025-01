Il Grande Fratello ha regalato numerosi colpi di scena tra intrighi amorosi, flirt, rotture, litigi e segreti, i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 hanno continuamente catturato l’attenzione dei telespettatori. Come rivelato qualche settimana fa da Jessica, Luca Calvani potrebbe nascondere un mistero nella casa più spiata d’Italia. All’inizio della sua avventura, l’attore ha creato forte legame con Jessica Morlacchi, e molti hanno ipotizzato che la loro speciale amicizia potesse evolversi in qualcosa di più profondo.

La cantante, che ha lasciato la casa durante la scorsa puntata in diretta, aveva dichiarato di provare dei sentimenti per lui poi il loro rapporto ha iniziato a incrinarsi. Nelle settimane passate, Jessica aveva raccontato che Luca, dietro una tenda, l’aveva baciata vicino alla bocca. La Morlacchi aveva anche confidato che non avrebbe preso una sbandata così forte se lui fosse stato più distante, ma il suo ha contribuito a far aumentare i suoi sentimenti.

Grande Fratello, il video incastra Luca: cosa fa a letto con Jessica

Durante il programma, Jessica ha lasciato intendere più volte che tra lei e Luca potesse esserci stato qualcosa di più e nelle scorse ore MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno espresso pesanti accuse nei confronti di Calvani. “Era meglio quando ti facevi le se***e nel letto di Jessica!”, ha esclamato Tommaso, lasciando tutti senza parole. Mentre Mavi ha detto: E tutte le cose che lui ha fatto nel letto di… Vabbè fammi star zitta va che è meglio”.

In queste ore è stato pubblicato un video in cui si vedono Jessica e Luca a letto e molti utenti hanno commentato spiegando che Jessica aveva ragione: “Io non avevo mai visto questo video ma cazzo Jessica aveva ragione Questo strusciava eccome se strusciava Ora capisco tante cose Qua c’era da smerdarlo eccome. Gli autori l’hanno protetto e in cambio lui protegge la raccomandata”, si legge. In effetti l’atteggiamento di Luca è molto ambiguo. I due, a letto, sono abbracciati e si coccolano in maniera molto intima.

“È uno dei tanti, simili molto simili forse qualcuno anche di più … da precisare che questo è ancora il letto di Jessica; era lui che andava lì … lei ha sbagliato in tante cose ma soprattutto a fidarsi di lui e del Grande Fratello che le ha chiesto di nn parlare di questo”, si legge ancora tra i commenti di chi, col senno del poi, sta dando ragione a Jessica.