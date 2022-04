Jeremias Rodriguez, la confessione davanti alle telecamente de L’Isola dei Famosi 2022. Lacrime nel confessionale e il doloroso racconto del naufrago dopo lo scontro con Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, un momento televisivo che il pubblico italiano faticherà a dimenticare. Il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ha fatto riferimento a un periodo preciso, antecedente la conoscenza della fidanzata Deborah Togni. Queste le sue parole.

“Non volevo vedere nessuno”, parole che lasciano tutti con il fiato sospeso. Jeremias Rodriguez lo ha raccontato scendendo nei dettagli della questione sollecitato anche dalla padrona di casa in collegamento dallo studio, Ilary Blasi: “Mi hai raccontato che sei molto innamorato”.





Ed è così che Jeremias Rodriguez, provando a rispondere alla domanda della codnuttrice, si è lasciato andare a una rivelazione privata: “Sono già tanti giorni che non vedo la mia fidanzata e ovviamente mi pesa sempre di più, l’ho conosciuta in un momento particolare, non stavo passando un bel periodo”, racconta il naufrago con occhi lucidi.

Poi aggiunge: “Sono stato quasi sette anni senza uscire di casa, e dopo tanti anni uno ha bisogno di vedere la luce, perchè non si può vivere sempre male”. E sempre a proposito della fidanzata, Jeremia ha poi proseguito dicendo: “Sono convinto che sarà la persona che mi accompagnerà per tutta la vita, so che sarà la madre dei miei figli”.

A questo punto inevitabile da parte di Ilary domandare: “E’ stato un colpo di fulmine con Debora”, una frase che per il naufrago ha dettato il ‘la’ ancora una volta per rispondere senza filtri: “Spero che ci sia ancora, tutto mi manca, è bellissimo stare con una persona che mi guarda con amore”. Ma la sopresa più grande è avvenuta quando la fidanzata ha avuto modo di prendere parola dallo studio.

“Mi manchi tanto, mi hanno convinta, non volevo, ho detto vado a dargli un po’ di forza. Sono straorgogliosa del percorso che stai facendo”. La risposta di Jeremias è stata: “Mi fa piacere che sei lì, così adesso che ti hanno visto tutti capiranno che non c’è per nessuna”. Poi la rassicurazione di Jeremias: “Non ti arrabbiare se mi vedi vicino ad altre ragazze, io riesco a vederle senza malizia”, e la risposta di Deborah non si è lasciata attendere: “Stai tranquillo mi fido da morire”.

