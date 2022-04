“È lui il suo fidanzato”. Floriana, chi è e cosa fa Angelo: l’uomo che le ha ridato felicità

Floriana Secondi, nella vita della naufraga un grande amore. In diretta dall’Honduras, Floriana Secondi continua a conquistare il cuore del pubblico italiano. Merito del suo carattere schietto, arma a doppio taglio per alcuni compagni d’avventura. Ma a casa c’è chi segue il suo percorso con apprensione, e non stiamo parlando solo del figlio Domiziano, ma del compagno che da tempo cammina al suo fianco condividendone la quotidianità. Ecco chi è Angelo.

Insieme da più di 7 anni, e dopo due relazioni che hanno raggiunto il capolinea, tra cui anche un matrimonio. Eppure il cuore di Floriana Secondi non ha mai smesso di sperare che il principe azzurro potesse un giorno bussare alla porta. E così è stato. Angelo è un architetto romano che non ama molto i riflettori della notorietà. Dell’uomo si hanno poche informazioni e alcune di queste si apprendono nel corso delle interviste che Floriana rilascia come ospite di alcuni programmi televisivi.





“Sono 7 anni che stiamo insieme, è una persona che conosco da 18 anni e che amo perdutamente. È più grande di me. Niente convivenza, niente figli tra noi, anche se io premo per stare di più insieme. Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me”, ha sottolineato la naufraga senza mezzi termini.

E tutti ricorderanno che nella vita della naufraga due grandi amori hanno lasciato il segno del loro passaggio. Prima il matrimonio con Mirko Fantini, padre di suo figlio Domiziano, e poi la relazione con il modello Daniele Pompili, conosciuto nel 2011 proprio nel bel mezzo di una sfilata. Un amore maturato nel tempo e che sarebbe stato ricordato dalla naufraga con un riferimento esplicito a un momento molto delicato che Floriana ha dovuto affrontare, l’aborto.

“Mi hanno ricoverata all’ospedale Gemelli e lì è stata una cosa naturale, un aborto spontaneo. Lui non c’era perché sennò finivo di nuovo sui giornali, com’è successo quando ho scoperto di essere incinta. […] Da subito ci sono stati dolori e perdite. In più ho avuto un altro aborto più di tre anni fa, brutto, con emorragia, mi hanno ricoverata d’urgenza e all’epoca mi dissero che sarebbe stato difficile avere un altro figlio”.

