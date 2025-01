Brutta notizia per coloro che seguono il Grande Fratello e che apprezzano i concorrenti Zeudi e Javier. Infatti, un retroscena inaspettato è venuto fuori in queste ore e sta lasciando senza parole tantissimi telespettatori, che da adesso in poi devono aspettarsi qualcosa di diverso nel reality show.

Si sarebbe verificata una situazione che non farebbe piacere agli ammiratori di Javier e Zeudi, che duque dovrebbero mettersi l’anima definitivamente in pace. Sta per succedere qualcosa che coinvolgerebbe certamente anche la brasiliana Helena, finita in questo particolare triangolo amoroso.

Grande Fratello, novità su Zeudi e Javier: la svolta inaspettata

A riportare l’indiscrezione su Zeudi e Javier al Grande Fratello è stata la pagina Agent Beast su X. Ormai starebbe finendo malissimo per i due gieffini, apparsi molto vicini ultimamente tra abbracci e coccole. Invece ci sarebbero nuove disposizioni che cambierebbero ogni tipo di scenario.

Agent Beast ha scritto precisamente: “Confermato, fine del triangolo e uscita di Javier. Management favorevole alla chiusura della dinamica tra Zeudi e Javier per evitare ulteriori contraddizioni e perdita di consenso“. Non sappiamo se Helena in qualche modo si inserirà per avvicinarsi nuovamente all’ex Miss Italia in maniera più intima.

✔️ CONFERMATO – FINE DEL TRIANGOLO & USCITA DI JAVIER

I prossimi giorni saranno cruciali per fare il punto della situazione su questi gieffini. Ma sicuramente lunedì 3 febbraio se ne riparlerà nella puntata in diretta con Alfonso Signorini.