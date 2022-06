“Chi vince l’Isola dei Famosi”. Nessun dubbio, a poche ore dalla finalissima spunta il nome del vincitore

Isola dei Famosi, le previsioni sul nome del vincitore. Esperienza ai limiti della sopravvivenza per i naufraghi vip del reality show di Ilary Blasi e ben 99 giorni alle spalle. Prove di resistenza, sfide per misurare limiti, paure e capacità, tutto questo però porta a un solo nome da fare salire sul podio.

Isola dei Famosi, chi vincerà? Domanda che tutti si stanno ponendo nelle ultime ore e a distanza di poco tempo dal nome di chi porterà a casa questa vittoria. In un susseguirsi incessante di colpi di scena e dopo ben 99 giorni di dura permanenza sull’Isola, i naufraghi sono pronti a conoscere il fatidico verdetto.





Chi vincerà l’Isola dei Famosi. Le previsioni

In finale i nomi di Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick Luciani, Marialaura De Vitis, Luca Daffrè e Mercedesz Henger. Ed è proprio sull’addio di Edoardo Tavassi che ha dovuto abbandonare il gioco per dei gravi problemi a un ginocchio, che uno dei finalisti ha detto qualcosa.

Stiamo parlando proprio di Nicolas Vaporidis che su Edoardo Tavassi ha affermato: “Mi dispiace tanto per come sono andate le cose e mi manca già. Siamo stati tre mesi a immaginare quello che sarebbe successo durante la finale. E a un passo dalla fine è successo questo imprevisto. Non è giusto, Edo meritava di stare qui con noi”. (Nicolas Vaporidis, primo finalista dell’Isola dei Famosi).

Nicolas Vaporidis ha poi aggiunto: “Sono sincero, mi prende male se ci penso, non sarà la stessa fine che volevamo. Per me non è lo stesso modo di arrivarci, non c’è lo stesso entusiasmo. Non posso dire che è la stessa cosa. Questa non è la finale che speravo di fare e mi dispiace. Quello che è capitato è stato proprio una sfortuna e non vorrei nemmeno pensarci”

“Certo che sono contento di essere arrivato fino a qui, ma questa è un traguardo a metà adesso”. Ed effettivamente stando alle previsioni, pare che il nome del vincitore sia proprio quello di Nicolas Vaporidis. Lo si apprende dai siti di scommesse on line Snai, Sisal e Planet Win dove la vttoria del naufrago è data a 1,30.

