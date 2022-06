“Non ci sarà”. The Voice Senior, Antonella Clerici perde un pezzo da 90

The Voice Senior Al Bano assente. Il settimanale TvMia parla della prossima edizione dello show condotto da Antonella Clerici e a quanto pare ci sono novità sulla partecipazione del cantante di Cellino San Marco e di sua figlia Jasmine. Mentre proprio recentemente alla guida della trasmissione è stata riconfermata proprio la conduttrice, resta il mistero su quali saranno i giudici.

Soltanto pochi giorni fa il settimanale diretto da Riccardo Signoretti “Nuovo” aveva anticipato che Jasmine Carrisi e Al Bano sarebbero tornati a The voice senior (dove erano stati giudici nelle passate edizioni). Ma non è finita. Pare che molto presto inizieranno le registrazioni del programma di Antonella Clerici, che ha dimostrato grande capacità e ascolti record. In casa Carrisi-Lecciso adesso Jasmine è alle prese con la preparazione della nuova stagione tv. La ragazza sarebbe stata anche “attenzionata” da Alfonso Signorini per il GF Vip. Ma le ultimissime sembrano smentire le prime indiscrezioni.





TvMia getta forti dubbi sulla partecipazione di Al Bano a The Voice Senior. “Probabilmente Al Bano sarà costretto a dire di no, perché in autunno riprendono i suoi concerti con Romina in giro per il mondo”. Ricordiamo che nella prima edizione del talent di Rai1 come giudici c’erano stati nomi importanti della musica italiana, come Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e proprio Al Bano e Jasmine Carrisi.

Ma gli impegni del cantante pugliese sembrano suggerire che Al Bano non sarà presente alla prossima edizione dello show. E a questo punto ci sono dubbi anche sulla presenza della figlia Jasmine. E dire che proprio quando la coppia era stata sostituita da Orietta Berti lo stesso Al Bano aveva commentato con amarezza la decisione.

Per quanto riguarda gli ascolti delle prime due edizioni, comunque, Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi possono gioire. È stata infatti la prima edizione, quella che li ha visti protagonisti, a fare i maggiori ascolti. In particolare la finale del primo anno ha conquistato il 19,5% di share con 3.882.000 spettatori mentre la seconda è stata vista da 3 milioni e 727mila spettatori con uno share pari a 18,89%. Una piccola rivincita, anche se adesso, per la prossima edizione, sembra inevitabile l’assenza di entrambi.

