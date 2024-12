“Io ti amo, lo sai?”. Grande Fratello, Javier alla fine glielo dice. Colpo di scena nella casa più spiata d’Italia, con l’ex pallavolista che non sa mai che direzione imboccare e invece stavolta sembra essere molto chiaro con i suoi sentimenti. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Da quel poco che sappiamo, Martinez non si è mai sbilanciato sui rapporti di coppia all’interno della casa e nonostante abbia avuto un fugace flirt con Chiara, la cosa è naufragata in poco tempo (un giorno o forse più). Ma si sa, a Javier è sempre interessata sempre e solo una: Helena Prestes.

>> “Oh, io non sono cretina”. Grande Fratello, Zeudi sbrocca malissimo con Helena. La rivelazione choc agli altri inquilini

I due si sono continuamente prestato a un interminabile tira e molla in cui ogni giorno accadeva l’opposto del precedente. Negli ultimi giorni, le interazioni tra i due concorrenti hanno subito un’evoluzione significativa, passando da momenti di tensione a una rinnovata complicità. Helena e Javier hanno mostrato fin dall’inizio una certa attrazione reciproca, ma le loro strade si sono incrociate in un contesto complesso. Inizialmente, Helena sembrava più interessata a Lorenzo Spolverato, mentre Javier si avvicinava a Shaila Gatta.





“Io ti amo, lo sai?”. Grande Fratello, Javier alla fine glielo dice

Tuttavia, con il passare del tempo, la situazione è cambiata e i due hanno iniziato a esplorare la possibilità di un legame più profondo. Recentemente, Helena si è dichiarata a Javier, esprimendo il suo interesse per lui. Tuttavia, Javier ha messo in chiaro che non provava gli stessi sentimenti romantici, sottolineando la sua volontà di mantenere un’amicizia sincera. Nelle ultime ore, la situazione ha preso una piega inaspettata.

Dopo aver baciato Chiara Cainelli, Javier ha dichiarato di non provare un reale interesse per lei, affermando che qualcosa non scattava come sperava. Questo ha portato a una riflessione su Helena, con cui ha condiviso momenti significativi nella Casa. Durante una conversazione con Amanda Lecciso, Javier ha espresso il desiderio di non perdere l’amicizia con Helena, nonostante le sue incertezze sui sentimenti che prova.

Questo momento in cui Javier canta: María, María, ti amo ogni giorno di più e non so come dirtelo.



Helena, come hai fatto a non rendertene conto? pic.twitter.com/NYXkqZVSR8 #helevier — BabyAmores💫🇨🇺👠🕊️ (@BabyAmores2) December 29, 2024

E adesso? Io due si sono ritrovati sul letto insieme, complici come non mai. E dopo tante chiacchiere e confessioni in cui lei ha affermato cose del tipo: “Ti annoi perché non sei mai con me”, Javier ha deciso di stupirla e cantarle una canzone. Ma sono le parole che hanno lasciato di stucco i fan della coppia. Ad un tratto infatti lui la guarda negli occhi e le dice, cantando: “Ti amo ogni giorno di più e non so come dirtelo”. Che bellini quei due.

Leggi anche: “Vi faccio vedere le foto insieme”. Grande Fratello, Lorenzo choc: finalmente esce allo scoperto il ‘guru della moda’