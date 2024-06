Loretta Goggi non sarà più a Tale e Quale Show, come comunicato una decina di giorni fa dalla stessa cantante. Ora si è saputo chi potrebbe essere la sua sostituta nella trasmissione di Carlo Conti. Quest’ultimo avrebbe scelto un nome di grande risonanza, che non farebbe rimpiangere assolutamente la giurata uscente, che sarebbe quindi ben rimpiazzata.

A proposito di Loretta Goggi che non parteciperà più a Tale e Quale Show, prima di dirvi della sua sostituta, ecco come spiegò la sua decisione: “Ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show (programma che resterà sempre nel mio cuore) come a qualsiasi cosa che possa tenermi lontana dal vivere questa nuova emozione: Costanza, il suo compagno e il piccolo ci rendono partecipi della loro storia, ridando alla nostra vita un nuovo vigore che difficilmente potrebbe riuscire a regalarci un’altra esperienza”.

Loretta Goggi via da Tale e Quale Show, ecco chi sarebbe la sostituta

Sono stati fatti tanti nomi per il post-Loretta Goggi a Tale e Quale Show, ma ora sembra essere stata individuata la sostituta ideale. Anche perché si è praticamente autocandidata, avendone parlato in un’intervista a Tag24: “Se sono veri i rumor e se mi piacerebbe sostituire la grande Loretta Goggi a Tale e Quale Show? Sì, a me piacciono tutte le novità. Mi piacerebbe anche presentare, con una bella scarpetta in mano”.

A prendere il posto della Goggi potrebbe essere quindi la collega Orietta Berti. Che sarebbe il nome giusto per rendere la trasmissione di Conti ancora più interessante. L’artista si è anche soffermata sul Festival di Sanremo: “Sanremo è più per le canzoni classiche, quella da ascoltare in intimità ma non lo so se questo succederà. Accadrà quando avrò tra le mani una canzone per raccontare qualcosa”.

Orietta Berti, 81 anni, quest’anno è diventata giudice del programma di Canale 5, Io canto Family. L’anno scorso ha ricoperto lo stesso ruolo a Io canto Generation, mentre nella stagione 2022-2023 è stata opinionista del GF Vip 7. Ora sarebbe pronta ad essere protagonista anche su Rai1.