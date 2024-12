Caos al Grande Fratello, c’entrano gli sponsor. In particolare uno degli sponsor sarebbe coinvolto in una vicenda che potrebbe avere conseguenze pesanti per il reality. Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Tre anni fa il popolo del web si rivoltò contro Katia Ricciarelli chiedendone a gran voce la squalifica per alcuni suoi atteggiamenti ritenuti razzisti.

All’epoca lo sponsor rispose ai segnalatori: “Mikado è da sempre sostenitore di valori come rispetto e inclusione e ci dissociamo da qualsiasi comportamento dei concorrenti non coerente dai nostri valori. Ti informiamo che abbiamo già segnalato alla produzione del programma alcuni avvenimenti”. Adesso un’altra mobilitazione ha coinvolto lo stesso sponsor…

Leggi anche: “Nessuno ci avrebbe scommesso”. Grande Fratello, la notizia inaspettata dopo l’ultima diretta





“Questa gente vi rovina la reputazione”, costa sta succedendo al GF

L’esperta di gossip e tv Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione su Instagram. In particolare un’utente fa sapere in un messaggio: “Questa gente vi rovina la reputazione“. Parole inviate, con un video, allo sponsor del GF Mikado. La risposta del profilo ufficiale dell’azienda fa pensare ad un vero e proprio caso.

Queste le parole della Mikado: “Ciao C., grazie della segnalazione. Mikado è da sempre promotore di comportamenti rispettosi ed inclusivi e ci dissociamo da qualsiasi atteggiamento dei concorrenti non coerente con quest principi. Ti informiamo che abbiamo già provveduto a segnalare all’emittente alcuni episodi non in linea con i nostri valori”.

Non è chiaro a quali episodi in particolare ci si riferisca. Certo in questa edizione non sono mancati momenti di forte imbarazzo, comportamenti sopra le righe, aggressività verbale e non solo, parolacce ed altro ancora. Ma il fatto che lo sponsor si sia mosso avvisando la produzione del reality fa capire che queste segnalazioni non sono cadute nel vuoto. Ci saranno conseguenze per Alfonso Signorini e i suoi?

“Fuori anche loro”. Grande Fratello, la notizia sulle due concorrenti costrette a lasciare