Al Grande Fratello c’è qualcuno che ormai potrebbe essere vicinissimo all’uscita dalla casa più spiata d’Italia. La notizia è arrivata dopo la puntata in diretta del 9 dicembre. Nello scorso appuntamento Federica è stata eliminata a causa del televoto del pubblico, mentre Yulia ha dovuto abbandonare definitivamente la trasmissione per difendersi dalle accuse dell’ex fidanzato, che la ritiene colpevole di averlo sfregiato con un bicchiere di vetro.

Tornando a questa notizia, ormai per due donne l’avventura al Grande Fratello sarebbe agli sgoccioli. L’uscita di scena sarebbe sempre più imminente, stando al sito Blastingnews, che però ha citato qualcosa che è emerso in rete. Andiamo a scoprire insieme cosa sta succedendo all’esterno del programma.

Grande Fratello, per due concorrenti l’uscita di scena sarebbe imminente

Forum Free Grande Fratello ha effettuato un sondaggio in vista della puntata del 16 dicembre. Ed ecco che due gieffine potrebbero dover accettare l’uscita dalla trasmissione, data la volontà del pubblico. Hanno ancora dei giorni per ribaltare la situazione, ma le premesse sono preoccupanti e dunque si sta mettendo molto male.

In nomination sono finiti Shaila, Helena, Stefano, Tommaso e le Non è la Rai. Secondo i dati del sondaggio, Helena sarebbe molto sicura di restare nel programma avendo totalizzato il 48% delle preferenze. Shaila ha invece ottenuto il 18% e Tommaso il 16%, dunque anche loro due dovrebbero rimanere saldamente al loro posto.

Ad essere eliminate potrebbero essere le Non è la Rai, ovvero Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, che non avrebbero oltre il 6% dei voti. Dovrebbe farcela per il rotto della cuffia Stefano con l’11%.