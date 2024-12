Grande Fratello, la decisione di Mariavittoria su Tommaso. Da alcuni giorni la concorrente ha attratto le attenzioni del pubblico su di sé. Dopo aver manifestato interesse per Tommaso Franchi la 31enne romana ha affermato di vole approfondire la conoscenza di Alfonso D’Apice. Quest’ultimo, dopo l’amara fine della storia con Federica Petagna, è apparso curioso di iniziare questo nuovo flirt.

La dinamica si è subito infuocata, prima Tommaso è scoppiato a piangere, poi ha addirittura affrontato Mariavittoria e Alfonso chiedendo chiarimenti. Un comportamento che è piaciuto a molti telespettatori per la sua decisione. Nell’ultima puntata del GF, comunque, Mariavittoria ha deciso di proseguire la conoscenza di Tommaso, ma quest’ultimo ha visto cosa è successo tra lei ed Alfonso…

Mariavittoria, Alfonso e Tommaso, cosa succede nel triangolo

Tommaso ha visto Mariavittoria e Alfonso in atteggiamenti intimi dentro il tugurio e ha detto: “Se Mariavittoria e Alfonso vogliono approfondire la loro conoscenza, io sono disposto a fare un passo indietro. Si può amare fino a morire, ma morire d’amore no. Ho scelto me stesso”. Poi Signorini le ha chiesto se fosse ancora innamorata di Tommaso e la risposta della specializzata in medicina estetica ha stupito tutti.

“No. Non lo sono – ha rivelato Mariavittoria – Dopo dieci giorni passati nel Tugurio insieme ad Alfonso, la situazione è cambiata”. Dopo aver ammesso di aver avuto un rapporto intimo con Tommaso, Mariavittoria durante una pausa pubblicitaria, si è confidata con Javier rivelandogli il vero motivo per cui ha deciso di proseguire la frequentazione con l’idraulico: “È stato un bambino. Non mi sono sentita protetta perché l’ha fatto uscire lui”.

Mariavittoria si riferisce evidentemente alla rivelazione del rapporto intimo con Tommaso. “Ora devo provare a stare a testa alta – ha proseguito l’inquilina – ma di certo per me non è una situazione semplice. Spero di non aver ferito Alfonso, anche perché tutte le decisioni che ho preso, le ho prese dettate da questa cosa che è uscita. Ormai la decisione l’ho presa. Questa cosa mi stava pressando, non mi faceva respirare”. Nella notte Mariavittoria e Tommaso hanno dormito insieme, ma secondo voi la loro relazione è così solida? Intanto in molti stanno commetando, negativamente, le sue parole…

