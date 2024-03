Nella puntata del 18 marzo del Grande Fratello Massimiliano Varrese è stato incoronato terzo finalista di questa edizione, mentre Anita Olivieri e Paolo Masella sono stati eliminati dal reality condotto da Alfonso Signorini. I due gieffini hanno dovuto abbandonare la casa un passo dalla finale e lasciare i propri ‘fidanzati’ tra le mura del loft di Cinecittà. Il loro percorso è durato sei mesi e, entrambi, hanno condiviso l’esperienza nella Casa con delle persone speciali: Paolo con Letizia, Anita con Alessio.

Anita Olivieri è stata la prima concorrente eliminata durante la puntata, perdendo al televoto contro Simona Tagli, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. La giovane ha così dovuto lasciare definitivamente la casa, dove era entrata ormai sei mesi fa, perla precisione l’11 settembre 2023.

Grande Fratello, Rosy Chin sconvolta dall’uscita di Anita e Paolo

L’ultima parte del suo percorso l’ha vissuta con Alessio Falsone, con cui è nata una frequentazione, tra romantici baci scambiati in suite e prime discussioni per incomprensioni caratteriali. Nella casa, però, Anita ha avuto un grande supporto, quello dell’amica Rosy Chin, sconvolta dalla sua uscita a seguito del televoto eliminatorio contro Sergio, Simona e Greta. Dopo la puntata proprio Rosy Chin si è sfogata con Greta. In giardino, mentre fumava una sigaretta, la ristoratrice si è detta sconvolta dall’uscita dell’amica ma anche di Paolo Masella.

Secondo molti utenti, la gieffina, seconda finalista del Grande Fratello, sarebbe andata nel pallone per via dell’uscita dei due concorrenti veterani che hanno sempre fatto parte del ‘branco’ contro Beatrice. “La cinesa è andata nel pallone, non si capacita che il branco che aveva creato con tanta cura si sia sfaldato e che uno ad uno li stiamo facendo fuori come avevamo detto, compresa lei, godo nel vederli persi che non capiscano cosa succede”, si legge a corredo del video.

#GrandeFratello la cinesa è andata nel pallone, non si capacita che il branco che aveva creato con tanta cura si sia sfaldato e che uno ad uno li stiamo facendo fuori come avevamo detto, compresa lei, godo nel vederli persi che non capiscano cosa succede 🤣😂 pic.twitter.com/3ADtHqSwax — GameOver 🩵👩‍🦰🩵 (@gameoverrevoema) March 19, 2024

“Mamma mia che tristezza…è mancato forse qualcuno? Vi manca una settimana alla fine e siete in paranoia? avete forse paura di quello che vi aspetta fuori? Avete ragione, preparatevi perché avrete l’etichetta addosso di partecipante al GF peggiore della storia!!!”, “Dopo mesi e mesi in cui si sono sentiti intoccabili è arrivata la doccia fredda.. lunedì si avvicina e la vita reale anche”, “Dovrebbe sapere che lei è solo una “miracolata” dal fandom di Bea. Che manco lei dovrebbe star lì! Un’accozzaglia di gente pusillanime, viscida e frustrata!”.