Clamoroso episodio a Unomattina, con Massimiliano Ossini colto alla sprovvista. Definirlo imbarazzato è praticamente un eufemismo, dato che mai si sarebbe aspettato di sentire una cosa del genere in diretta. Con lui c’era un ospite che si stava soffermando su un argomento interessante e importante, ma all’improvviso è stata fatta una battuta vietata ai minori.

Durante Unomattina, Massimiliano Ossini non poteva neanche immaginare che quel professionista presente in studio potesse uscirsene con una frase così hot e che ha tirato in ballo la sua parte più intima. Ovviamente, come succede in questi casi, il pubblico ha subito diffuso in rete il filmato, diventato virale in poche ore.

Unomattina, Massimiliano Ossini gelato: “Il tuo uccello…”

Tra gli ospiti di Unomattina del 29 gennaio c’era l’immunologo Claudio Franceschi, che stava parlando degli organi umani e del loro invecchiamento. Il dottore ha infatti detto: “Abbiamo scoperto che ogni organo ha un suo orologio e che ogni persona ha un organo che è un po’ più vecchio degli altri”. A quel punto il conduttore ha aggiunto: “Quindi io potrei avere un organo, faccio un esempio”, ma è stato subito interrotto dalla battuta dell’ospite.

Franceschi ha esclamato ridendo improvvisamente: “Speriamo non l’uccello“, riferendosi ovviamente ai genitali di Ossini. Il suo sguardo è stato di grande incredulità e sorpresa, poi ha provato a silenziare l’ospite facendogli capire che non potesse dire una cosa simile in diretta. Il presentatore Rai se l’è poi cavata proseguendo così il discorso: “Diciamo degli organi tipo il fegato e così, che potrebbero essere più vecchi”.

dottore: in ogni persona c’è un organo un po’ più vecchio degli altri



ossini: quindi ad esempio io che organo potrei avere più vecchio?



dottore: speriamo non l’uccello



MA COSA C’È NELL’ARIA IN QUESTI GIORNI? 🫨#unomattina pic.twitter.com/J6Dq9Tv3z9 — Estée 🍰 (@esisteunposto) January 30, 2025

Tutto è poi rientrato nella normalità e alla fine si è trattato solamente di un momento scherzoso e certamente non ha avuto conseguenze clamorose in seno alla trasmissione.