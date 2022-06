Ida Platano voce UeD, l’ennesima che riguarda la dama di Brescia considerata una delle regine assolute del dating show di Maria De Filippi. Il programma che ogni anno registra ascolti record è in pausa estiva, ma questo non significa che non si parli dei suoi protagonisti. Anzi.

E tra quelli più chiacchierati, appunto, Ida Platano. L’ultima stagione si è conclusa con un nulla di fatto. Non solo con Riccardo Guarnieri, che è tornato a UeD dopo mesi di assenza, ma nemmeno con gli altri cavalieri arrivati in studio a corteggiarla. In queste settimane, però, l’attenzione resta altissima su di lei.





Ida Platano voce UeD: “Ultimatum alla redazione”

E arriviamo così all’ultimissima voce che riguarda UeD. Va subito precisato che l’indiscrezione non ha ancora trovato conferme ufficiali, motivo per cui deve essere presa con le pinze. Ma stando a quanto riporta il sito Blasting News la dama del trono over avrebbe dato un ultimatum alla redazione in vista delle puntate che saranno registrate tra un paio di mesi.

“O me o lui”, avrebbe detto Ida Platano agli autori di UeD in merito alla possibilità di dover condividere un’altra volta lo studio con l’ex che a maggio scorso l’ha rifiutata per l’ennesima volta. La voce, dunque, è quella di un aut aut vero e proprio che, scrive sempre il sito, avrebbe spiazzato e non poco chi lavora dietro le quinte della trasmissione.

Costretti davvero a dover scegliere tra i due protagonisti assoluti di UeD? Vista la popolarità della dama amica di Gemma Galgani (si vocifera sia stata già contattata da Alfonso Signorini per il GF Vip 7 come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate in fondo), tutto induce a pensare che sarà lei a restare nel parterre. Addio allora a Riccardo Guarnieri? Non resta che aspettare aggiornamenti. O un’altra voce UeD su Ida Platano.

