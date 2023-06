“Passato il segno”. Uomini e Donne, Ida Platano: partono denunce dopo gli ultimi fatti

Ida Platano sbotta sui social, la dama di Uomini e Donne è nera. Dopo aver avuto diverse storie nel dating show di Maria De Filippi tra cui quella con Riccardo Guarnieri, l’hair stylist di Brescia ha intrapreso una nuova relazione con Alessandro Vicinanza. Ultimamente, però, si sono rincorse le voci su una possibile crisi tra i due. Tanto che la stessa Ida è intervenuta: “Mi sono anche stancata e annoiata, di leggere alcuni commenti dopo mesi e mesi e mesi, ma soprattutto di leggere cose “tu stai insieme ad Ale solo per…”.

No, no no e no, scordatevelo. Perché io mi sono sempre mantenuta da sola da sempre non ho avuto mai bisogno di nessuno per fare determinate cose nella vita”. Una risposta piccata di fronte alle numerose insinuazioni che la sua fosse una storia di comodo, per interessi insomma”. Ma evidentemente i commenti e gli attacchi a Ida Platano non sono finiti. E lei ancora una volta è andata su tutte le furie inviando una risposta durissima agli hater.

Le accuse a Ida Platano e la risposta durissima sui social

Stavolta alcune persone hanno attaccato Ida Platano sul suo ruolo di mamma, una sfera molto personale dunque. La dama di UeD si è sfogata così: “Eccomi qua, carica e piena di energia per dirvene quattro. Ma proprio quattro ad alcuni di voi, perché veramente mi avete rotto le p***e. Quando dico le p***e, le p***e mi sono diventate grosse così. Ma talmente grosse… Perché io la sopportazione ce l’ho, ma poi arrivo al limite. E il mio limite l’avete superato. Il ruolo di madre non si tocca a nessuna madre di questa terra”.

“Siete bravi voi? – continua Ida Platano – voi siete qui a calunniare dalla mattina alla sera e noi a sorbire tutte queste cose. […] Mio figlio non è un poverino. Mio figlio ha l’amore, la serenità e la felicità. Quello che a voi manca sicuramente. Perché o forse non avete niente da fare dalla mattina alla sera, o forse vi piace, godete di questa cosa, di far arrivare davvero una persona all’esasperazione”. “È assurdo pensare – aggiunge Ida – che una persona ha preso il telefono alle 5 del pomeriggio di venerdì per dirmi che sono una madre di me***”.

Poi Ida Platano fa sapere: “Ma io ieri, qua al lavoro, ho ricevuto una telefonata che io da donna mi vergogno. Mi vergogno da donna! Ed era una donna. Ma a che livelli siamo arrivati? […] Avete esagerato. E io sono libera di dire quello che voglio, come voi fate no? Chi ha esagerato come sa gli va a finire male. Mi dispiace, ma queste sono le conseguenze. Lo dico sempre, oggi mi comporto così perché sono conseguenze dettate da voi. Spero di essere stata chiara, perché se non sono stata chiara ci metto 10 minuti a fare tutto. Non ho nessun problema”.

