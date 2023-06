Ida Platano è stata una delle grandi protagoniste di Uomini e Donne. La sua storia con Riccardo Guarnieri, fatta di continui tira e molla, ha appassionato il pubblico di Canale 5, ma da qualche tempo la parrucchiera ha ritrovato la felicità grazie ad Alessandro Vicinanza. Dopo alcune voce di crisi, Alessandro ha voluto fare una dedica alla sua fidanzata per ribadirle tutto quello che prova per lei.

Alessandro Vicinanza ha infatti condiviso un video su Instagram in cui è immortalato uno dei loro primi incontri del dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Nella foto si vede Ida Platano con lo sguardo triste. Uno scatto in bianco e nero pubblicato col sottofondo della canzone di Annalisa Mi sei scoppiato dentro il cuore.

Ida Platano ha i denti rifatti? L’ex dama di Uomini e Donne risponde

Quando Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di vivere la loro storia d’amore fuori dal programma Uomini e Donne, nessuno ha creduto in loro ma la loro storia è più solida che mai. Recentemente la coppia è stata in viaggio a Miami e sui social ha condiviso i momenti più belli trascorsi insieme. In queste ore Ida Platano è intervenuta anche per rispondere a una curiosità di suoi fan.

Qualche mattina fa, dopo aver pulito casa, Ida Platano è uscita per fare qualche commissione e nel frattempo ha risposto alle tantissime domande che alcuni fan le rivolgono sui social. Tante, tantissime domande sono arrivate sui social e alcune di queste, oltre alla storia con Alessandro Vicinanza, il tema più caldo, hanno riguardato i suoi denti. L’ex dama di Uomini e Donne ha deciso di svelare se sono finti o rifatti.

Ida Platano ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sulla questione dopo aver ricevuto una serie di domande dai suoi fan. “I denti di Ida Platano sono finti“, “Sorriso finto” e tanti altri commenti si leggono sui social. A questo proposito l’ex dama di Uomini e Donne ha risposto: “In tanti di voi, davvero in tanti mi chiedete spesso dei miei denti. Se ho le faccette, se sono finti. Non sono finti, non ho le faccette. Ci tengo davvero tanto, li curo. E basta“.