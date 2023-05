Uomini e Donne, bomba su Ida Platano e Alessandro Vicinanza: la dama beccata a pranzo con un altro uomo. Non si è fatta attendere la reazione di Riccardo Guarnieri che ha sparato a zero sulla ex fidanzata. A dare la notizia del pranzo con ‘l’uomo misterioso’ è stata proprio Ida Platano al centro, in queste settimane, di tantissimi gossip sulla sua vita privata. Sono in pochi, infatti, a credere alla relazione tra il cavaliere napoletano e Ida. Di più, c’è chi scommette su un suo ritorno in studio a settembre, pronta a riprendere il filo del discorso con Riccardo Guarnieri.

Maria De Filippi, da parte sua, sembra abbia pronto per Ida un ruolo inedito: secondo il sito Blastingnews, il rientro di Ida Platano a UeD avverrebbe in un modo inaspettato. Non la vedremmo ovviamente insieme alle altre dame ma lavorerebbe a stretto contatto con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Un mix esplosivo visto che con Tina i rapporti non sono idilliaci.





Uomini e Donne, Ida e Alessandro Vicinanza si sono lasciati?

Tornando al pranzo galeotto Ida Platano aveva spiegato come: “Vado a pranzo con un uomo misterioso. L’uomo misterioso mi ha invitato a pranzo”. Dalle immagini postate sui social si capisce chiaramente che non si tratta del suo attuale fidanzato Alessandro Vicinanza. Si tratta infatti di un uomo con i capelli rasati a zero, o calvo, che poco ha a che fare con Vicinanza.

Durante il pranzo, poi, Ida non ha perso tempo ed ha iniziato a provocare: “Questo piccolo dolcetto non basterebbe a qualcuno per diventare dolce”, ha dichiarato. Non è chiaro se il messaggio sia riferito a Vicinanza o meno, quello che è certo è che a rispondere ci ha pensato qualcuno altro: Riccardo Guarnieri. Scrive infatti il cavaliere: “Le persone invidiose sono come i rospi. Non si rendono conto che vivono nel fango”.

Riccardo Guarnieri, del resto, ha il dente avvelenato con Ida Platano. Nelle settimane scorse aveva pizzicato Ida dopo la fuga di notizie di un possibile tradimento di Vicinanza ai danni della dama. Riccardo era stato molto ironico, spiegando come ‘ognuno ha quello che si merita’. Nonostante la voce del tradimento non si stata affatto confermata.