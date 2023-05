Nuovo clamoroso colpo di scena su Ida Platano. Stavolta non c’entra nulla Alessandro Vicinanza, ma Uomini e Donne. Infatti, Maria De Filippi starebbe per prendere una decisione molto importante che riguarda l’ex dama del dating show. A proposito del suo attuale fidanzato, hanno smentito categoricamente tutte le voci facendo rivedere insieme. Quindi, non ci sarebbe stato alcun tradimento da parte di lui né una crisi sentimentale.

Ma ora Ida Platano è proiettata verso il futuro e Uomini e Donne potrebbe riaverla come protagonista. Ma la vera notizia non è questa, infatti la conduttrice televisiva avrebbe optato per un ruolo completamente diverso per lei. Si tratterebbe di una svolta non di poco conto per la sua esperienza televisiva, quindi difficilmente l’ex di Riccardo Guarnieri rifiuterebbe questa allettante proposta lavorativa.

Ida Platano, novità importante per l’ex dama di Uomini e Donne

Quindi, il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne sarebbe sempre più vicino. Queen Mary ci avrebbe pensato a lungo, ma ora è ormai pronta ad affidarle questo nuovo compito. Ci saranno sicuramente discussioni e pareri discordanti, infatti gli ammiratori della donna apprezzerebbero non poco ciò che farebbe lei, mentre altri potrebbero contestare immediatamente questa scelta. Andiamo a vedere cosa ci aspetterebbe nella prossima stagione tv.

Secondo il sito Blastingnews, il rientro di Ida Platano a UeD avverrebbe in un modo inaspettato. Non la vedremmo ovviamente insieme alle altre dame, dato che lei ha già un partner e non è a caccia della sua anima gemella. Da oltre 6 mesi è felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza, ma nella trasmissione di Canale 5 sarebbe chiamata in causa per diventare una sorta di consigliera. Infatti, lavorerebbe a stretto contatto con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Non resta che aspettare le prossime settimane per capire se Maria ufficializzerà questa novità su Uomini e Donne. Ida commenterebbe ciò che accadrà nel trono Over e Classico e sarebbero numerosi i battibecchi che nascerebbero con lei.