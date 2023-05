Sono stati giorni e settimane intensi, caratterizzati da voci di ogni tipo. E ora Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono usciti finalmente allo scoperto per far sapere cosa succede nella coppia. Si sono susseguite indiscrezioni sempre più forti relative ad un’imminente rottura e addirittura ad un presunto tradimento da parte dell’ex cavaliere di Uomini e Donne. Né lui né l’ex dama avevano voluto commentare l’accaduto, ma ora è stata la donna a parlare chiaramente.

Tra l’altro, prima di questo annuncio di Ida Platano, Alessandro Vicinanza aveva fatto preoccupare con una sua nuova foto. “Non devi forzare niente, non hai bisogno di chi non vuole restare”, è la frase che l’ex volto di UeD ha condiviso tra le Storie del suo profilo Instagram. Ce l’ha con Ida Platano e dunque la loro storia d’amore è davvero giunta al capolinea, così come sospettano tantissimi telespettatori del programma? E ora l’ex di Riccardo Guarnieri ha fatto capire tutto.

Leggi anche: Ida Platano e Alessandro Vicinanza, la strana foto di lui. E ora è sempre più crisi nera per il pubblico UeD





Ida Platano e Alessandro Vicinanza, lei chiarisce tutti i dubbi sulla coppia

Come ricordato dal sito Isa e Chia, anche se non erano stati nominati direttamente, Ida Platano e Alessandro Vicinanza pare fossero stati trattati da Venza e Marzano. I due influencer avevano ricevuto delle segnalazioni sul conto di lui, che si sarebbe avvicinato ad un’altra donna. I due partner non si sono fatti vedere insieme per diverso tempo e dunque tutti gli indizi facevano ipotizzare che si stessero per lasciare per sempre.

Ma nella giornata del 20 maggio Ida ha smentito la crisi sentimentale con Alessandro, infatti in una Instagram story si è fatta vedere proprio insieme al partner e ha scritto nella didascalia: “Sentire la mancanza di una persona è il modo in cui il tuo cuore ti dice che la ami“. Quindi, ha confermato ancora una volta i suoi sentimenti nei riguardi di Vicinanza e la relazione amorosa va avanti quindi senza problemi. Per la gioia di tutti i loro fan.

Purtroppo non è possibile leggere i commenti dei follower di Ida Platano, trattandosi di una story, ma in privato l’ex protagonista di Uomini e Donne sarà sicuramente stata riempita di mi piace e di commenti festanti.