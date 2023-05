Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che sta succedendo? Da mesi la coppia ha lasciato lo studio di UeD e già subito dopo la loro uscita di scena sono iniziate le voci su una presunta crisi e quindi di rottura. Di recente dama e cavaliere sono intervenuti sulle pagine del magazine del programma parlando addirittura di un’imminente convivenza ma le ultime indiscrezioni parlano di tutt’altro. Senza contare che le ‘mosse social’ dell’ex Riccardo Guarnieri porterebbero molti a pensare che qualcosa non va.

Il cavaliere pugliese, che al contrario di Ida Platano continua a cercare l’amore a UeD, ha fatto un gesto social che non è passato affatto inosservato tra i fan: un like a un video collage dei momenti più belli e significativi della sua storia d’amore con la dama di Brescia. Tutti allora a chiedersi, per l’ennesima volta, se non abbia ancora superato la fine di questa storia d’amore che aveva fatto sognare il pubblico di Maria De Filippi.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, la nuova foto: “È crisi nera”

Nessun commento dal diretto interessato né dalla sua ex. Che insieme ad Alessandro Vicinanza ha fatto praticamente fatto perdere le sue tracce sui social. Zero post, foto, video insieme da giorni. E come se questi ‘indizi’ non bastassero, ora la nuova foto dell’ex cavaliere che ha il sapore di frecciatina a Ida Platano.

“Non devi forzare niente, non hai bisogno di chi non vuole restare”, è la frase che l’ex volto di UeD ha condiviso tra le Storie del suo profilo Instagram. Ce l’ha con Ida Platano e dunque la loro storia d’amore è davvero giunta al capolinea, così come sospettano tantissimi telespettatori del programma?

Il loro silenzio social non fa che alimentarli questi sospetti. Ida Platano e Alessandro Vicinanza continuano a non farsi vedere insieme seppure entrambi molto presenti sui social. E ora questa ultima Storia-frecciatina non fa che alimentare le già numerose voci di crisi e di “momento no” per questa coppia del Trono Over.