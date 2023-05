Ancora un colpo di scena su Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Nonostante i due si siano ormai lasciati da tempo dopo una lunga e tormentata relazione sentimentale che è andata avanti per alcuni anni, si continua a parlare di loro. Lei tra l’altro ha anche dato una svolta sentimentale alla sua vita, infatti da oltre 6 mesi è fidanzata con Alessandro Vicinanza, conosciuto proprio grazie a Uomini e Donne. Eppure anche su questa coppia le voci non sono belle.

Ed ecco quindi rispuntare il nome di Riccardo Guarnieri, che ha fatto un gesto clamoroso nei confronti di Ida Platano nelle ultime ore. Ad accorgersene ovviamente i follower, che seguono passo dopo passo le avventura del cavaliere e dell’ex dama di UeD. Alessandro invece non prenderà con entusiasmo questa notizia, che è stata fornita dal sito Blastingnews mediante ciò che hanno fatto sul web alcuni internauti.

Leggi anche: “C’è una cosa che non ci dicono”. Brutto momento per Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo UeD





Riccardo Guarnieri e Ida Platano: cosa ha fatto lui sui social

Dunque, i nomi di Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati nuovamente unificati per una ragione ben precisa. A fare rumore è stato un atteggiamento dell’uomo, che inaspettatamente si è avvicinato alla sua ex compagna con un tenero gesto. Non stiamo parlando di un gesto fatto direttamente sul profilo della donna, però è stato ugualmente un segnale molto importante di distensione. E chissà se i due si riavvicineranno davvero in futuro.

Nella giornata di mercoledì 17 maggio una fanpage di Riccardo ha pubblicato un filmato riguardante i momenti più belli, vissuti da lui e da Ida quando erano insieme. E lui ha cliccato mi piace, apprezzando dunque quelle immagini. E c’è chi sia ormai convinto che lui non l’abbia mai dimenticata completamente e che sarebbe pronto a riprovarci ancora una volta. La didascalia del video era la seguente: “Vuoi la verità? Basta guardarmi una volta negli occhi”.

Significativo un commento lasciato sotto al post di Riccardo Guarnieri Fanpage: “Ma perché non avete lottato per questo amore? Eravate così belli e non è giusto tutto questo. Ma chissà, andiamo avanti e vedremo cosa succederà”.