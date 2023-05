Uomini e Donne, la rottura tra Alessandro Somensi e Luca Daffrè sta diventando un caso: tra scambi di accuse e verità che escono a galla. Luca, va detto, non aveva mai entusiasmato il pubblico di Uomini e Donne che anzi gli aveva spesso riservato critiche feroci. Molti, infatti, gli imputavano il fatto di non avere interesse nel cercare l’amore, di essere interessato solo alla popolarità e ai numeri sui Instagram. Un teorema che era sembrato cadere quando, inaspettata, era arrivata la scelta di Alessandra.

Scelta condita da tante belle parole che ora perdono di valor e rafforzano la tesi del pubblico. Ora anche Alessandra ha voluto dire la sua, con uno lungo sfogo social in cui accusa senza mezzi termini il tronista. “Sta diventando tutto ridicolo e sto passando per la persona che non sono. Lui sta dando corda ad accuse senza senso, a segnalazioni infondate. Da quando siamo usciti dal programma, non ho potuto passare del tempo con lui. Siamo stati insieme sì e no 8 ore”.





Uomini e Donne, Alessandra: accuse a Luca dopo la rottura

E ancora: “Mi sentivo sbagliata, inadatta. Mi criticava il modo in cui ero vestita, gli occhiali che portavo, i capelli. Ma che mi ha scelto a fare? Poteva prendersene una come piaceva a lui. Ci guadagna con questo giochino. Nelle relazioni non ci sa fare, non è proprio maturo. Ma dopo così poco tempo, cosa vuoi conoscere di me? Sono basita da come sono andate le cose”.

Parole durissime che ribaltano la versione di Luca. Nel dettaglio aveva scritto: “Ho aspettato che la situazione fosse definitiva, ma siccome stanno già uscendo notizie (si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle “amiche” invece che parlare con me, siccome stavo aspettando un confronto fino a ieri) preferisco essere io a darvi spiegazioni”.



“Ci siamo scelti consapevoli di non conoscersi al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere. Ho provato a portarla nel mio mondo, ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente. Non è andata come speravamo. Nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna”. Non finisce qui.