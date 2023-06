Silvia e Sabino del Trono over, la brutta notizia rattrista i fan. Ma cosa è successo ai due protagonisti di Uomini e donne, versione senior? Come ricorderete i due protagonisti del programma, si sono conosciuti nell’ultima stagione del reality show e poco dopo, ad aprile circa, hanno deciso di abbandonare lo studio di Maria De Filippi insieme. Insomma, sembrava che tra Silvia Zanin e Sabino, sarebbe stata una relazione lunga e fruttuosa per entrambi. E invece no. Sembra infatti che poco dopo qualche mese, la coppia di Uomini e Donne abbia di fatto troncato la relazione.

A parlarne apertamente è la stessa Silvia Zanin, in diretta con il profilo Instagram FraLof. L’ex dama ha spiegato che lei e Sabino non stanno più insieme. Non solo, sembra che l’uomo gli abbia riservato “non poche frecciatine”. Ma di cosa parliamo? Silvia, in un racconto fiume choc, ha dichiarato che i due si sono detti addio appena 10 giorni dopo l’uscita da Uomini e donne. Insomma, poco più di una settimana dopo essere usciti dallo studio, mano per la mano, Silvia e Sabino del Trono over si sono detti addio.





Silvia e Sabino del Trono over, la brutta notizia rattrista i fan

“Manco il tempo di conoscersi per bene”, commenta qualcuno. La donna a quel punto ha raccontato di averlo scelto perché “è una persona che vive di emozioni e sensazioni”. Non solo, poco dopo ha anche detto di avergli dato una possibilità perché ci teneva tanto. Poi però ha cambiato registro e ha detto: “Lui ha saputo vendersi molto bene”.

E ancora: “Se avesse partecipato a un Golden Globe, avrebbe vinto come miglior attore protagonista. Da Oscar. Avrebbe vinto l’Oscar. E io non l’ho capito perché, come tante, ci ho voluto credere”. Silvia era certa potesse nascere una storia da favola e invece no: “Sono stata usata, se proprio devo dirla tutta”.

Poi Silvia Zanin dice: “Ho riflettuto su alcuni comportamenti. La redazione già sa, non voglio andare oltre”. Insomma, ecco un’altra coppia che, almeno su carta, sembrava destinata a durare e invece niente da fare. La seconda brutta notizia dopo la brutta separazione tra Isabella e Fabio, dopo appena un anno di matrimonio. Un periodo non proprio felicissimo per i fan di Uomini e donne over.

