Il Grande Fratello Vip l’ha fatta conoscere al pubblico italiano, ma ora per Giaele De Donà il momento è difficile. Il suo cammino all’interno del reality è stato caratterizzato da alcuni problemi. Il più grande ha riguardato il rapporto con il marito Bradford Beck. Gli atteggiamenti della modella con gli altri coinquilini, infatti, hanno infastidito parecchio l’imprenditore americano. Soprattutto certe ‘carinerie’ con Antonino Spinalbese…

Ovviamente Giaele De Donà si è fatta apprezzare anche per altro, come ad esempio il bel legame creato con Oriana Marzoli. A quest’ultima Sofia ha confessato: “Sono più legata a te che a tante mie amiche fuori”. Tornando al rapporto col marito, l’uomo le ha scritto anche una lettera in cui manifestava il suo dissenso per i suoi comportamenti. Una volta uscita dalla Casa c’è chi ha parlato di crisi tra i due. Tutto smentito, ma ora Sofia De Donà ha fatto un’ammissione.

Giaele De Donà confessa i problemi in famiglia

Crollo emotivo e problemi in famiglia per Giaele De Donà: “Ho avuto un periodo “no”, ma non fisicamente ma proprio mentalmente. Ho avuto tanti problemi familiari uno dopo l’altro di cui vi parlerò ma adesso non è il momento. Ho staccato da tutto e quello che mi ha aiutato tanto è stato quello di staccare da tutto per dieci giorni. Ho pensato solo a me stessa e sono andata a parlare da una psicologa. Non quella che conoscevo ma ho preso una che non avevo mai visto”.

Giaele De Donà ha spiegato infatti di riuscire a sfogarsi meglio, paradossalmente, con persone che non conosce piuttosto che con amici e conoscenti: “Sono andata da lei e le ho raccontato tutti i miei problemi, perché io sono un po’ così. Mi chiudo con le persone che conosco…”. Giaele ha poi aperto una parentesi sui social facendo una riflessione.

“Su Instagram troppe volte – afferma Giaele De Donà nel video pubblicato su TikTok e come story su Instagram – vedi gente felice che non ha mai problemi… Cioè, perché fingere che la vita sia sempre bellissima, perfetta? Tutti abbiamo i nostri momenti no, abbiamo dei periodi più difficili di altri. È totalmente normale. Ho pensato di fare questa storia perché se ci sono persone che possono avere dei giorni più difficili di altri magari i miei consigli possono aiutare”.

