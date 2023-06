Giaele De Donà è diventata famosa grazie al GF Vip 7, dove ha anche conosciuto le sue attuali socie. Con Oriana Marzoli e Micol Incorvaia l’influencer ha dato vita a una linea di giacche in collaborazione con un noto brand. E proprio nell’ultima intervista, rilasciata a “Non succederà più”, programma radiofonico in onda su RadioRadio, ha parlato della sua esperienza nella Casa. E a proposito della sua amica Oriana, ora partita per Supervivientes, si è detta molto felice che abbia chiarito con Daniele Dal Moro.

“Oggi sono felici” ha assicurato Giaele De Donà sugli Oriele, che dopo le brutte discussioni degli ultimi giorni si sono riappacificati. A proposito di crisi, in radio la ex concorrente ha parlato anche della sua. Com’è noto, è sposata con Bradford Beck, l’imprenditore che l’ha anche raggiunta fuori dalla porta rossa la sera della finale. Ma proprio dopo l’ultima puntata del reality di Canale il loro rapporto ha attraversato un brutto momento: “Il primo mese siamo stati distanti”, ha detto lei.

Giaele De Donà e il marito “distanti per colpa sua”

A “Non succederà più” Giaele De Donà ha raccontato che il rapporto che aveva instaurato con Antonino Spinalbese ha provocato problemi nel suo matrimonio con Brad, anche se poi si sono risolti: “È stato risentito, quando sono uscita dal programma non è stato semplice per noi. Abbiamo passato il primo mese distanti, abbiamo avuto problemi”.

“’Mi piaceva, mi interessava’… Quello ha complicato il rapporto con mio marito, il primo mese è stato tosto. Ora stiamo più sereni, siamo felici. Ma vi giuro che io non ho fatto niente con lui, ma siamo stati legati. Oggi evito di vederlo”, ha aggiunto Giaele De Donà, che ha poi raccontato come al compleanno di Alberto De Pisis il suo Brad abbia chiacchierato con Antonino Spinalbese.

Lei invece avrebbe deciso di allontanarsi dall’ex coinquilino al GF Vip 7: “Non ci sentiamo come prima, non siamo legati come prima”. Di lui aveva parlato anche recentemente, rispondendo alla curiosità di molti: “Vi assicuro che non c’è davvero mai stato nulla sotto le coperte o in qualsiasi altro posto”.