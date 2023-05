Nei giorni in cui si parla praticamente ogni ora dell’addio tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro arriva una bella notizia. Per chi non avesse aperto il social nelle ultime 72 ore la storia degli Oriele è naufragata a meno di due mesi dalla fine del GF Vip 7, il programma che aveva fatto incontrare l’influencer venezuelana e l’imprenditore veneto. I fan della coppia si sono divisi e sicuramente non si aspettavano questo annuncio improvviso e drastico. Senza contare le polemiche e le accuse che stanno nascendo.

Ma se per Oriana Marzoli l’amore in questo momento sta vivendo un momento no, prosegue alla grande l’amicizia con le sue due ex coinquiline Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Da quando si sono conosciute nella Casa del GF Vip 7 le tre non si sono mai più staccate. Anzi: hanno iniziato a collaborare insieme anche sul fronte professionale. Dopo tanti proclami, il lancio delle loro giacche con il brand Mia Bag è infatti recentissimo.

Giaele De Donà, arriva l’annuncio

E proprio Giaele De Donà questa volta arriva la notizia che farà felici tutti i fan delle OMG, la sigla con cui si fanno chiamare che racchiude le loro iniziali: finalmente l’evento che vedrà la presenza di tutte e tre dove i loro ammiratori avranno la possibilità di abbracciarle.

“Sto leggendo tutti i messaggi che mi state scrivendo per questo weekend… sono davvero contenta che finalmente potrò/potremo incontrarci tutti assieme dal vivo! Grazie per tutto l’amore è il supporto che ci date sempre”, il tweet di Giaele De Donà che ricorda l’appuntamento con le amiche e ormai pure colleghe di lavoro che tra l’altro si sono riunite proprio nelle scorse ore.

Se Oriana Marzoli è tornata single, procedono invece a gonfie vele la storie delle altre due ex gieffine. Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi fanno sul serio dopo il reality e anche il matrimonio di Giaele De Donà, nonostante le voci continue di crisi, va avanti. “Per tutti quelli che stanno festeggiando perché pensano che io mi sia mollata solo perché non vedono mio marito nelle mie storie da 10 giorni, volevo dirvi che potete smettere di ballare la Macarena perché Brad c’è”, ha fatto sapere lei.